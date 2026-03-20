Velázquez frustra el sueño de su concejal de Urbanismo sobre levantar una torre en Corea y lo tilda de "pérdida de tiempo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este viernes que hablar de proyectos como el planteado por el concejal de Planeamiento Urbanístico para levantar una torre de 20 pisos de viviendas en el barrio de Palomarejos–Corea "no es útil" y hace "perder el tiempo" a los toledanos.

Velázquez se refería así a la propuesta del edil Florentino Delgado (Vox) de construir una torre residencial en la parcela del antiguo hospital Virgen de la Salud, una idea que, según el alcalde carece de viabilidad práctica en el contexto actual.

"El problema no es hablar de cosas que podrían ser titulares, sino encontrar soluciones tangibles a los problemas reales de la ciudad", ha señalado Velázquez en declaraciones a los medios.

El regidor ha recordado que la parcela en cuestión "lamentablemente" no depende del Ayuntamiento en estos momentos, ya que sigue bajo control del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) hasta que concluya el proceso de reversión a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Escuela de enfermería

Velázquez ha señalado que, aunque se pueden plantear numerosas ideas, lo importante es centrarse en actuaciones concretas y realistas. En este sentido, ha citado el edificio de la antigua escuela de enfermería, cuya compra —ha explicado— se formalizará la próxima semana.

"Ayer tuve la oportunidad de estar con los vecinos de Palomarejos y ya les informé de que después de Semana Santa haremos una visita a ese edificio y ya podremos hablar de cuestiones concretas", ha manifestado el alcalde.

Según el alcalde de Toledo, será entonces cuando se puedan abordar cuestiones como el número de habitaciones, el número de personas que podría acoger, los beneficios que traería al barrio o los problemas que podrían surgir, especialmente en material de movilidad y de soluciones urbanas.

"Puede parecer que todo es beneficio y positivo, pero habrá que ver temas de movilidad, cuestiones concretas y soluciones a los problemas que tiene la ciudad", ha apuntado.