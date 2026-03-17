La emblemática 'Pasión del Señor' de Fuensalida alcanza 45 ediciones y aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Regional

La tradicional representación teatral 'La Pasión del Señor' de Fuensalida celebrará este año su 45ª edición, con el apoyo de la Diputación de Toledo, y dará los primeros pasos para solicitar su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La representación de la edición 2026 ha tenido lugar en la Diputación, con la participación del diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, la concejala de Cultura, Miriam Mera, y el director del Grupo de Teatro 'La Pasión', Jesús Fernández.

Durante su intervención, José Eugenio del Castillo ha destacado la trayectoria de esta iniciativa y el compromiso de los vecinos puesto que "llegar a esta 45ª edición habla por sí solo del compromiso y la implicación de todo un municipio", ha señalado.

Presentación 'La Pasión' de Fuensalida. Diputación de Toledo

El diputado ha subrayado que detrás de la puesta en escena hay más de un centenar de personas, entre actores, técnicos, voluntarios y colaboradores, que trabajan durante meses para ofrecer un espectáculo cuidado y lleno de emoción.

Compromiso vecinal

Del Castillo también ha resaltado la importancia de la representación para el desarrollo local, indicando que durante los días de la función Fuensalida recibe a numerosos visitantes, lo que contribuye a dinamizar la vida social y económica del municipio.

Asimismo, ha reiterado que la Diputación continuará apoyando iniciativas culturales que surgen del compromiso vecinal y que sirven como elemento de identidad, unión y desarrollo para los pueblos.

Por su parte, el alcalde José Jaime Alonso ha anunciado que el Ayuntamiento, en colaboración con el Grupo de Teatro, comenzará los trámites para que la representación sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional. Además, ha adelantado que se iniciará un proyecto para llevar la obra a otros municipios de la comarca y la provincia.

Presentación 'La Pasión' de Fuensalida. Diputación de Toledo

"Queremos hacer crecer este proyecto. El año que viene se cumplirán 50 años desde que se constituyó este grupo de teatro, desde que un grupo de jóvenes con inquietud puso en marcha esta representación, y qué mejor momento para dar este nuevo paso en su reconocimiento", ha explicado Alonso.

El alcalde ha destacado que esta iniciativa no solo tiene un valor cultural, sino que también constituye una expresión de identidad del municipio, permitiendo a vecinos y visitantes compartir emociones, reflexionar y vivir juntos una tradición que forma parte de la historia de Fuensalida.

Celebración

El director del Grupo de Teatro 'La Pasión', Jesús Fernández, ha resaltado que la representación ha crecido con el paso de los años y se ha convertido en una tradición que pasa de generación en generación. Fernández ha señalado que en muchos casos participan padres, hijos y nietos, lo que garantiza la continuidad del proyecto.

Las funciones de esta 45ª edición se celebrarán en el Auditorio de la Casa de Cultura de Fuensalida los días 27, 28 y 29 de marzo. Los horarios serán el viernes 27 a las 21:30 horas, el sábado 28 a las 20:30 horas y el domingo 29 a las 18:00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la Casa de Cultura a un precio de 3 euros.