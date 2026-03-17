La Cámara de Comercio de Toledo organizará un foro sobre IA y estrategia empresarial el próximo 24 de marzo

La Cámara de Comercio de Toledo celebrará el foro 'Inteligencia Artificial y Estrategia Empresarial: claves para impulsar la competitividad' el próximo martes 24 de marzo. Expertos y empresas compartirán una visión estratégica sobre el papel de la IA en el entorno empresarial actual.

El encuentro tendrá lugar en el Vivero de Empresas, en la calle Dinamarca 4 de la capital castellanomanchega. Combinará una ponencia sobre el impacto de la IA en la competitividad empresarial con casos prácticos de implementación, que permitirán conocer cómo las empresas están incorporando estas tecnologías para mejorar su eficiencia, innovación y capacidad de adaptación.

Será una oportunidad para reflexionar sobre cómo integrar la inteligencia artificial en la estrategia de negocio y conocer experiencias reales de empresas que ya están dando este paso.

La jornada comenzará con la bienvenida de la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Martínez, y del presidente de la Comisión de Digitalización, Carlos López. Después, se desarrollarán dos casos empresariales, uno de ellos el de webosconjamon.com.

Tras las conclusiones y el cierre, los asistentes podrán disfrutar de un café networking.

Para participar, es necesario inscribirse en la jornada a través de la web de la Cámara de Comercio de Toledo (www.camaratoledo.com). También se puede pedir más información a través de oap@camaratoledo.com y el teléfono 925285428.

Objetivos del foro

Los objetivos de este foro son comprender el impacto actual de la inteligencia artificial en la estrategia empresarial e identificar oportunidades para mejorar la productividad y la competitividad mediante el uso de la IA.

También conocer casos reales de aplicación en empresas, reflexionar sobre cómo integrar estas tecnologías en los procesos y modelos de negocio y, por último, obtener una visión estratégica de las tendencias tecnológicas que marcarán el futuro.