Acusan al Ayuntamiento de Talavera de talar "árboles sanos" sin autorización en una de las islas del Tajo

La Agrupación Naturalista Esparvel ha denunciado que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha ejecutado una "tala de árboles sanos sin autorización" en la Isla de los Molinos de Arriba.

Este colectivo ha emitido un comunicado a los medios en el que exigen una reparación de este entorno y que se depuren las responsabilidades oportunas.

En el escrito, relatan que el pasado 18 de febrero registraron un escrito en el Ayuntamiento para solicitar información sobre el proyecto que se estaba ejecutando en este lugar, sin haber recibido respuesta alguna por parte del Consistorio.

A partir de aquí, aseguran que iniciaron una "investigación propia" en la que han podido acceder a documentación pública en la que han comprobado que la autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo solo permitía "la retirada de árboles muertos, la eliminación de especies alóctonas invasoras y la realización de tratamientos silvícolas como podas o desbroces de vegetación herbácea o arbustiva en un tramo de aproximadamente dos kilómetros del río".

Esparvel explica que la autorización refleja que los operarios no podían realizar apeos de árboles que no estuvieran muertos. Sin embargo, aseguran que han constatado la tala de árboles sanos, lo que traducen como "un incumplimiento del condicionado establecido".

Licencia caducada

Además, han expuesto que la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo tenía una vigencia de 12 meses desde su notificación en 2024. Por ello, consideran que estos trabajos se han ejecutado una vez transcurrido ese plazo, cuando la autorización se encontraba "caducada".



Por otra parte, Esparvel estima "especialmente grave" que estas acciones se hayan llevado a cabo en plena época de nidificación de las especies de aves que habitan en este bosque de ribera, muchas de ellas protegidas por la legislación vigente, y sin contar con las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible.



Por todo ello, esta agrupación naturalista entiende que estas actuaciones resultan "absolutamente contraproducentes para los valores ambientales" de este lugar y exigen al Ayuntamiento que "acometa de forma inmediata una restitución ambiental del espacio y que promueva su declaración como Zona Preferente de Conservación".

Del mismo modo, insisten en la necesidad de "paralizar de manera inmediata cualquier actuación" y "depurar responsabilidades" con el objeto de "garantizar la conservación de este valioso enclave natural del río Tajo en Talavera de la Reina".