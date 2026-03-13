Confirmado por el Gobierno de Page: diez pueblos de Toledo estrenan nuevas marquesinas de autobús por 150.000 euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado labores de mejora e instalación de nuevas marquesinas para paradas de autobús con el objetivo de garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios del transporte público en 10 municipios de la provincia de Toledo.

Estas labores, que se están realizando especialmente en el medio rural, han afectado a los municipios de Chozas de Canales, Yunclillos, Argés, Cobisa, Polán, Garciotum, La Rinconada (pedanía de La Puebla de Montalbán), Hinojosa de San Vicente y Castillo de Bayuela, según ha informado la Delegación de la Junta en Toledo en nota de prensa.

El plan integral de mejora para mantener e instalar nuevas marquesinas e hitos en paradas de autobuses interurbanos va a suponer una inversión de 150.000 euros.

El delegado de Fomento de la Junta en Toledo, Jorge Moreno, ha calificado este tipo de actuaciones como "sencillas" y con ellas se busca renovar las instalaciones de transporte con nuevas marquesinas para sustituir infraestructuras deterioradas y actuaciones de mejora con impermeabilización y pintura.

Moreno ha subrayado que el objetivo de las actuaciones es "asegurar que los puntos de espera del transporte regional en la provincia de Toledo estén en perfectas condiciones para los usuarios y facilitar la movilidad de la ciudadanía".