La Real Academia de Toledo se une al rechazo al proyecto del Valle tras la revisión del alcalde: "Es innecesario urbanizar"

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht), dirigida por Eduardo Sánchez Butragueño —quien también ejerce como coordinador de Cultura del Ayuntamiento en el equipo de Gobierno de Velázquez—, se ha sumado oficialmente al rechazo del proyecto en el Valle.

Esta postura refuerza las denuncias previas de los partidos de la oposición municipal, asociaciones ecologistas y vecinales, un frente común que ya ha obligado al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a dar marcha atrás en los elementos más polémicos, como la fuente del mirador y las balizas de luz.

Pese a estas modificaciones, el Consistorio mantiene la iniciativa, adjudicada el pasado 3 de marzo de 2026 a la constructora Proimancha por un importe de 485.491,93 euros, frente a los 517.000 euros del presupuesto de licitación.

La institución alerta sobre el impacto de las obras denominadas 'Conexión de la movilidad con la otra ribera Valle-Polvorines', financiadas con fondos europeos Next Generation. Según la Academia, el Valle no es un simple parque, sino un encinar mediterráneo con un alto valor ecológico y social que no requiere de intervenciones para su disfrute.

"Se trata de una urbanización de un espacio natural que no necesita estas actuaciones para ser conservado. No hacen falta sendas más anchas, miradores artificiales ni graderíos; la propia geomorfología del lugar ya ofrece los mejores observatorios naturales del mundo", señala la entidad.

Falta de exposición pública del proyecto

Uno de los puntos de la denuncia es la ausencia de exposición pública del proyecto. La Rabacht lamenta no haber podido manifestarse antes al desconocer el alcance real de las obras, y critica que el proyecto no haya contado con un debate social previo.

Entre los riesgos señalados por la Academia destacan el impacto ambiental por la "compactación del suelo, generación de residuos y aumento del riesgo de incendios" y la degradación estética por la instalación de elementos ajenos al paisaje como tarimas y plazas flotantes de madera.

¿Quién mantendrá el mirador de madera?

También advierten de los futuros problemas de mantenimiento de las obras, por lo que las estructuras de madera y el mobiliario, previsto en el mirador, pueden acabar deteriorados o vandalizados.

La Real Academia defiende que la protección del patrimonio natural debe priorizar lo natural del entorno. En lugar de grandes transformaciones, proponen intervenciones mínimas como la mejora de accesos y aparcamientos existentes o la adecuación de pasos peatonales en los viales.

Finalmente, la institución insta al Gobierno municipal a no precipitarse por la llegada de fondos europeos. "Sería aconsejable que las actuaciones no se definiesen por ideas poco maduradas o sin base que las justifique, contando siempre con la opinión de instituciones conocedoras del ámbito local", recalcan.