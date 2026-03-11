La 'nueva Vega' aumentará sus propuestas de ocio: la Casa del Corcho abrirá como local de hostelería junto a los quioscos

El edificio lleva en pie desde 1872 y es obra de Amador de los Ríos.

El Ayuntamiento de Toledo ha dado este miércoles un paso para dar actividad a uno de los inmuebles más icónicos del paseo de la Vega. Tras doce años cerrada, el Consistorio saca a concurso la rehabilitación y explotación de la Casa del Corcho como local hostelero.

Bajo una fórmula de concesión, el Consistorio mantiene la titularidad, pero el adjudicatario deberá asumir íntegramente el coste de la reforma. A cambio de salvar la estructura, la empresa gestionará el negocio abonando un canon anual.

Conocida también como la Casa Rústica, esta pieza de dos plantas es obra de Amador de los Ríos. Levantada en 1872 con un singular estilo suizo, su fachada revestida de corchos de los Montes de Toledo se diseñó para mimetizarse con el parque.

Imagen histórica de la Casa del Corcho difundida por la Real Fundación de Toledo.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha subrayado el valor emocional del inmueble. "Es un lugar que forma parte de la biografía de muchas generaciones de toledanos; es necesario devolverle la vida". El contrato se licita por 96.000 euros para ocho años; es decir, mil euros al mes.

La reapertura coincidirá previsiblemente con la reforma integral de la Vega, Sisebuto y Recaredo, financiada con 3 millones de euros de fondos europeos. Una ambiciosa actuación cuya finalización está fijada el 30 de junio de 2026.

Renovación en la flota de autobuses para 2027

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha autorizado a la empresa Unauto la compra de 18 nuevos autobuses urbanos. La operación supone una inversión de 6 millones de euros, con un coste por vehículo de 334.000 euros.

Se trata de autobuses de gas natural que sustituirán a las unidades con más de 12 años de antigüedad. Según han confirmado fuentes de la empresa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se espera que estén operativos en febrero de 2027.

La renovación alcanza al 36,7 % de la flota, compuesta por 49 coches. Los nuevos vehículos incorporarán pago con tarjeta, puertos USB y rampas de accesibilidad.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha precisado a este medio que la compra es una obligación contractual de la actual concesionaria del servicio. Por tanto, se ejecutará con independencia de la próxima licitación del nuevo contrato de transporte.