Ministerio, Junta y Ayuntamiento ultiman el acuerdo para que el AVE llegue a Toledo lejos del Casco Histórico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo ultiman un acuerdo para que el AVE Madrid-Lisboa llegue a Toledo lejos del Casco Histórico.

Así lo ha avanzado, a preguntas de los medios recogidas por Europa Press, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha indicado que están terminando de perfilar el documento común ligado al consenso entre las tres administraciones para la propuesta de la parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo, aspecto que abordarán próximamente en una reunión.

El consejero ha precisado que el pacto pasa por la propuesta inicial que llevaron a término el Ayuntamiento y la Junta, que consistía en mantener la estación de tren del barrio de Santa Bárbara —que se destina al trayecto Avant Madrid-Toledo— y que esta conectara con un andén pasante situado en un terreno municipal frente al centro comercial Luz del Tajo.

"Entre todos hemos sido capaces de resolver una situación que nos había llevado a tener varios desencuentros y, por lo tanto, podremos tener próximamente un encuentro entre las tres partes en el que podamos poner de manifiesto ese acuerdo al que hemos llegado", ha remarcado Hernando.

El acuerdo, ha insistido, "pasa por darle viabilidad a la propuesta conjunta que hacía el Ayuntamiento y la Junta sobre el trazado a su paso por Toledo".

Hernando lo ha calificado de "buena noticia" y de "cómo la política sí puede ser un lugar de encuentro, a pesar de las diferencias que se hayan podido tener sobre criterios anteriormente, y además con instituciones gobernadas por partidos de distinto color y signo político".

"Entre todo el ruido y entre todas las trincheras que vemos en tantos y tantos temas, en este, en concreto, hemos conseguido un buen acuerdo para la ciudad", ha destacado.

En diciembre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó "un principio de acuerdo" con el Gobierno regional para la construcción de una segunda estación de tren en Toledo.

En una entrevista en El Periódico, Puente subrayó que la actual del barrio de Santa Bárbara "se mantendrá para determinado tipo de servicios, pero no será una estación pasante".