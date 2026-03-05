El alcalde de Talavera sigue negociando con Enrique Cerezo para adquirir el Cine Calderón y evitar así su derribo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que confía en llegar a un acuerdo con el empresario y propietario del antiguo Cine Calderón, Enrique Cerezo, para que el emblemático inmueble pase a ser propiedad municipal.

"Siempre se llega a un acuerdo", ha afirmado el regidor en una comparecencia ante los medios, donde ha detallado las negociaciones que mantiene con Cerezo desde hace más de dos años.

Gregorio ha explicado que los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando en varias propuestas para trasladarlas al propietario y que este pueda escoger la opción que considere más adecuada.

"Espero llegar a un acuerdo porque es una zona histórica", ha subrayado, insistiendo en la importancia de preservar este espacio del casco antiguo.

Revitalización cultural

El primer edil ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, se han mantenido conversaciones para avanzar en este objetivo y ha insistido en que la adquisición del Cine Calderón se enmarca en un proyecto más amplio para revitalizar la zona de la Plaza de los Descalzos, que incluye también el antiguo Alfar de La Purísima.

Precisamente, el Ayuntamiento ha puesto ya en marcha el expediente de expropiación del alfar de 'La Purísima', el único taller de cerámica tradicional que queda en la ciudad, con el objetivo de que pase a ser propiedad municipal y se convierta en un Centro de Interpretación de la Cerámica.

El expediente fue aprobado por el equipo de Gobierno y supone un paso importante para asegurar la viabilidad de este espacio cultural en el corazón del casco histórico.

El alcalde ha hecho hincapié en que Talavera necesita un espacio cultural de referencia que complemente al futuro Centro de Interpretación de la Cerámica en 'La Purísima'.

Se trata de una reivindicación compartida por colectivos ciudadanos que, recientemente, han pedido la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) para el cine Calderón con el fin de evitar su posible derribo y preservar su valor patrimonial.

Gregorio ha reconocido que las negociaciones son "lentas", aunque confía en que avanzar en la expropiación de 'La Purísima' abrirá la puerta para perfilar la compra del Cine Calderón, un paso que podría culminarse en el transcurso de la próxima legislatura.