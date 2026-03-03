Fallece en Toledo a los 58 años el conocido hostelero toledano Nano Díaz-Chirón Salamanca

El conocido hostelero toledano Nano Díaz-Chirón Salamanca ha fallecido en Toledo a los 58 años tras una larga enfermedad, según ha informado la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo en un comunicado.

Miembro de una de las sagas familiares con mayor arraigo en el sector, Nano regentaba junto a sus hermanas Sagrario, Ana, Mayka y Marta varios establecimientos emblemáticos en el barrio de Santo Tomé como el 10 de Santo Tomé, el Restaurante Plácido y El Café de las Monjas.

Los hermanos Díaz-Chirón representan la tercera generación de una estirpe que comenzó con sus abuelos paternos, Manuela y Mariano, en el histórico Restaurante Chirón, actual sede de la Asociación de Hostelería y de Fedeto.

Por parte materna, el legado se remonta a sus abuelos Sagrario y Plácido, fundadores de la taberna que daría paso al Restaurante Plácido.

Sus padres, Sagrario y Mariano, continuaron la labor de sus antecesores, y los hermanos Díaz-Chirón Salamanca han dedicado su trayectoria profesional "a continuar y consolidar el legado hostelero de sus antepasados".

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo han trasladado su "más sentido pésame a familiares y amigos", condolencias a las que nos sumamos desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.