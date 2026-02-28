Cedillo supervisando las obras de demolición.

Cedillo supervisando las obras de demolición. Diputación de Toledo

Toledo

La Diputación de Toledo inicia la demolición para construir la Unidad de Daño Cerebral 'San José'

El nuevo centro sociosanitario contará con 40 camas de hospitalización y 40 plazas de rehabilitación ambulatoria, atenderá hasta 400 pacientes al año.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado este viernes los trabajos de demolición del pabellón 3 de la Residencia Social Asistida (RSA) 'San José', donde se construirá la Unidad de Daño Cerebral Adquirido (UDACE), un proyecto histórico que no existe actualmente en la provincia y que atenderá a pacientes con necesidades sanitarias y sociales especializadas.

Cedillo ha estado acompañada por técnicos de la Diputación, responsables de la empresa de demolición y de la RSA, y ha destacado que la obra no solo representa un hito constructivo, sino "una inversión en bienestar y dignidad para quienes requieren apoyos específicos".

La presidenta ha subrayado el compromiso de la institución con los toledanos y con la ejecución de infraestructuras que mejoren la vida de la ciudadanía y de sus familias.

Estado actual del pabellón 3 de la residencia 'San José', cerrado desde 2009.

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a 10 millones de euros financiados íntegramente con fondos propios de la Diputación, transformará los 5.885 m² del pabellón en un centro moderno y funcional.

Cualidades del centro

Contará con 40 plazas de ingreso distribuidas en dos unidades de 20 habitaciones individuales domotizadas, además de una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria y Hospital de Día que atenderá entre 200 y 400 pacientes al año.

La nueva UDACE combinará rehabilitación física con acompañamiento social, laboral y personal. El edificio dispondrá de 1.600 m² de hospitalización y 1.500 m² dedicados a terapias avanzadas, incluyendo gimnasio de 200 m², piscina terapéutica, hidroterapia y tecnología especializada en rehabilitación y neuroestimulación.

Además, se habilitarán 2.700 m² de espacios exteriores accesibles, con un jardín terapéutico diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad.

El edificio será demolido para levantar uno nuevo.

Cedillo ha insistido en que la actuación refleja la capacidad de gestión de la Diputación y su apuesta por proyectos que generen oportunidades, fijen población y refuercen el tejido social.

La finalización de la fase de demolición marca el inicio de una nueva etapa que permitirá continuar con la construcción del centro, destinado a ofrecer una atención pública más humana, moderna y centrada en la recuperación y el bienestar de los pacientes con daño cerebral adquirido.