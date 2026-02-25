Velázquez, junto a Modesto Lomba, exhibe optimismo ante el examen de Toledo para la Capitalidad Cultural 2031

El alcalde Carlos Velázquez saluda al diseñador de moda Modesto Lomba, invitado estrella de las jornadas de la Escuela de Arte de Toledo.

La carrera de Toledo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 encara su recta final antes del primer examen oficial, que tendrá lugar el 12 de marzo. El alcalde, Carlos Velázquez, ha participado este miércoles en la inauguración de las XV Jornadas de Diseño de la Escuela de Arte de Toledo, que ha contado con la destacada presencia de Modesto Lomba, diseñador de moda y CEO de la firma Devota & Lomba.

El regidor ha subrayado que el diseño, la artesanía y los oficios, como señas de identidad de la "Marca Toledo" y la "Marca España", son "piezas fundamentales en el proyecto" para la capitalidad cultural, según ha informado el Gobierno local en una nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que el 12 de marzo la ciudad presentará formalmente el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Velázquez ha recordado que "Toledo no puede renunciar a lo que ha sido; hay que transformar la ciudad a través de la cultura e irradiar luz a Europa", emulando el hito histórico que supuso la Escuela de Traductores en la Edad Media.

Carlos Velázquez junto al director de la Escuela de Arte y Ana Maqueda, de la Junta de Comunidades.

El alcalde se ha mostrado optimista sobre las opciones de la ciudad, destacando que el proceso en sí ya es valioso. "Es un camino de participación y reflexión conjunta, con ese espíritu de concordia que hoy necesita Europa para afrontar retos compartidos", ha señalado.

El 'popular' ha animado al alumnado a aprovechar estas jornadas, que se celebran hasta el viernes bajo el lema 'Creer/Crear', calificándolas como una oportunidad vital para una "juventud creativa e innovadora" esencial para el futuro de Toledo.

También ha agradecido la labor del equipo directivo y del profesorado del centro, con el que el Consistorio mantiene una "estrecha colaboración".