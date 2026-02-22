Toledo retrasa un mes la entrada en vigor de los nuevos precios de autobús urbano

El concejal de Movilidad en Toledo, Iñaki Jiménez, ha informado este domingo de que los usuarios del transporte público de Toledo mantendrán las bonificaciones vigentes hasta el próximo 31 de marzo de 2026. De esta forma, se ampliará un mes el periodo inicial previsto para la entrada de los nuevos precios, con el fin de garantizar una correcta tramitación del nuevo sistema.

Según el edil, será a partir del 1 de abril de 2026 cuando entrarán en vigor las nuevas bonificaciones y modificaciones en los títulos de transporte conforme al nuevo sistema aprobado.

Jiménez ha recordado que el último día para presentar la documentación necesaria para solicitar la nueva tarjeta como empadronado será el 28 de febrero. Las solicitudes registradas antes de esa fecha tendrán garantizada la aplicación de la nueva bonificación en tiempo y forma.

Asimismo, ha expresado que aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo debido a retrasos en la aportación de la documentación requerida "no podrán tener garantizada la aplicación de las nuevas bonificaciones, al no poder asegurarse la expedición de la tarjeta con los descuentos correspondientes dentro del calendario previsto".

El plazo de la expedición efectiva de las tarjetas por parte de la empresa concesionaria Unauto se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. La documentación podrá presentarse por correo electrónico en la dirección unauto@gruporuiz.com o de forma presencial en la Oficina de Atención al Cliente.

"Desde la Concejalía de Movilidad se insiste en la importancia de no esperar al último momento para evitar incidencias o retrasos en la tramitación", expresan desde la Concejalía.