Llenazo en Orgaz para el estreno de la segunda temporada de '12 meses, 12 castillos' de la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha iniciado con lleno este sábado la segunda edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', con una visita al castillo de la localidad de Orgaz, con la participación de la presidenta de la institución provincial, Conchi Cedillo.



En la primera edición, del año pasado, el programa constituyó un "rotundo éxito" y vuelve de nuevo en 2026 "con el objetivo de seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia, a través de un turismo de experiencias, que se vive con los cinco sentidos", ha destacado en una nota de prensa la Diputación de Toledo.



El programa ha comenzado este año en febrero, tras haberse suspendido el inicio previsto para enero debido a las condiciones meteorológicas adversas, con una visita al castillo de Orgaz, que ha combinado historia, teatro y productos locales en dos pases diferenciados.

La presidenta provincial, Conchi Cedillo, no se ha perdido la cita.