Agresión con arma blanca en plena calle en el Casco Histórico de Toledo: herido un joven de 23 años

A plena luz del día y en la vía pública. Un joven de 23 años ha resultado herido este sábado tras ser agredido con un arma blanca en el Casco Histórico de Toledo.

El suceso ha tenido lugar a las 12:45 horas en la calle Plegadero, zona próxima a la plaza de San Andrés y las carreras de San Sebastián hacia la Cornisa, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de una UVI móvil y una ambulancia de urgencias.

Esta última ha sido la encargada de trasladar al herido al Hospital Universitario de la capital. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias del ataque.