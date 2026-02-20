Olías del Rey (Toledo) refuerza su red de saneamiento con nuevas actuaciones incluidas en el Plan de Mejora de Colectores

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) avanza en la ejecución del Plan Municipal de Renovación y Mejora de la Red de Colectores, una actuación estratégica incluida dentro del Plan de Inversiones Municipales y que cuenta con una inversión global cercana a los 1,5 millones de euros. Este plan contempla seis actuaciones destinadas a modernizar y reforzar una de las infraestructuras más importantes para el correcto funcionamiento y el desarrollo sostenible del municipio.

El objetivo principal de este plan es mejorar la capacidad y eficiencia de la red de saneamiento y evacuación de aguas residuales y pluviales, así como prevenir posibles incidencias derivadas de episodios de lluvias intensas. Se trata de una intervención planificada a medio y largo plazo, que responde tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro de Olías del Rey, informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras la finalización de las obras del nuevo colector del camino de Híjar, una actuación considerada clave por su carácter estructural y por la mejora sustancial que ha supuesto en la capacidad de drenaje de esta zona, el plan entra ahora en una nueva fase de ejecución, manteniendo el ritmo de las obras y dando continuidad a las actuaciones previstas.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que "este plan de mejora de colectores es una apuesta decidida por la modernización de infraestructuras esenciales, que no siempre son visibles, pero que resultan fundamentales para garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

En esta nueva etapa, las obras continuarán con la ejecución del nuevo colector del callejón del Cándalo, que dará servicio también al camino de Mocejón y a la calle de la Rosa. Esta actuación permitirá reforzar la red de saneamiento en una zona estratégica del municipio, mejorando la evacuación de aguas y reduciendo el riesgo de acumulaciones en momentos de lluvias intensas.

"Estamos trabajando con planificación, responsabilidad y visión de futuro. Cada una de estas actuaciones forma parte de una estrategia global que nos permite avanzar de manera ordenada en la renovación de nuestras infraestructuras urbanas", ha señalado la alcaldesa, quien ha subrayado el esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento en materia de saneamiento.

Servicios públicos más eficientes

Desde el Consistorio insisten en que este tipo de obras, aunque puedan generar molestias puntuales durante su ejecución, son necesarias para garantizar un servicio público más eficiente y una red preparada para afrontar los retos derivados del cambio climático y del crecimiento urbano del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Olías del Rey ya trabaja en la planificación de las siguientes actuaciones incluidas en el Plan Municipal de Renovación y Mejora de la Red de Colectores. Una vez concluyan las obras del nuevo colector del callejón del Cándalo, los próximos proyectos previstos se desarrollarán en la calle Isla Menorca y la calle Federico García Lorca, lo que permitirá dar continuidad a este programa estratégico de modernización del saneamiento municipal.

Con este plan, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con el impulso de infraestructuras modernas, eficientes y sostenibles, fundamentales para el presente y el futuro de Olías del Rey.