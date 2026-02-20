Así será finalmente el polémico hotel de la Cava en Toledo: módulos 'idílicos' de tres plantas entre la naturaleza

Fotomontaje desde el conjunto edificado en el interior de la parcela incorporado al informe urbanístico sobre el Plan Especial de Reforma Interior de mejora Puente de la Cava para la construcción del hotel. Ayuntamiento de Toledo

El paisaje de la Cava, ese balcón natural junto al Tajo y el Puente San Martín de Toledo, empieza a despejar su futuro urbanístico. Tras meses de parón, informes técnicos, alegaciones y un intenso debate sobre el modelo de ciudad, el polémico proyecto hotelero en la zona ha recibido finalmente la luz verde del área de Urbanismo para continuar su tramitación.

La clave del desbloqueo ha sido la "poda" arquitectónica. La propiedad del hotel ha tenido que claudicar ante las alegaciones presentadas por el impacto visual y ecológico, rebajando las alturas y minimizando el impacto sobre el paisaje para que el edificio no se convierta en un bloque de hormigón junto al río, en altura y en medio de un paisaje de bosque de ribera.

El diseño ahora se presenta como una sucesión de módulos independientes y escalonados entre la vegetación, tal y como se contempla en los fotomontajes incorporados al proyecto redactado, revisado y mejorado por los arquitectos Ignacio Álvarez Texidor, Lluc Álvarez Texidor y José Antonio Rosado Artalejo firmado en noviembre de 2025.

Otro fotomontaje incorporado al proyecto arquitectónico.

Contempla la revisión de aspectos polémicos, por lo que pasa de una edificación compacta a una serie de bloques rectangulares entre el arbolado ya existente, levantados entre los 'claros' del bosque, y así evitar talas, y refleja el uso de materiales como el vidrio o la madera para mimetizar la construcción con los colores naturales del entorno.

Lo que se mantiene es la edificabilidad de 8.269,96 metros cuadrados, aunque se restringe a un máximo de tres metros sobre la carretera de Navalpino para proteger las vistas del Casco Histórico de Toledo y se rediseña la entrada desde la CM-401 para que sea más segura y genere el menor impacto sobre el tráfico actual.

Nueva solución vial de acceso desde la carretera CM-401.

Todos estos son los aspectos que destaca el nuevo documento y que son esenciales, toda vez que el nuevo hotel se ejecuta como un Plan Especial de Reforma Interior (Perim).

El OK y la defensa de Urbanismo

El servicio de Urbanismo ha evaluado el documento con un informe que realiza consideraciones en defensa del negocio. "La implantación del uso terciario (hotelero) conllevará el desarrollo de estos terrenos y con ello su integración completando la trama urbana, ya que actualmente se encuentran en estado de abandono".

Añade que conseguirá "una importantísima dotación de zonas verdes para el municipio, en aras a la recuperación e integración del río como principal infraestructura verde, azul y estructural de la ciudad de Toledo".

La arquitecta municipal, Virginia Cavia, informa favorablemente el proyecto, firmado el 18 de febrero de 2026, y señala que "la propuesta ha mejorado la volumetría y su integración en el paraje natural, así como su impacto visual".

Indica que "el volumen edificado se adaptará de forma fragmentada y orgánica a la parcela, de forma que respete las masas de arbolado y vegetación protegida, integrándose con ella de una forma natural, evitando una imagen masiva del futuro edificio. Se buscará una volumetría de conjunto formada por fragmentos o volúmenes menores, que unidos formen un conjunto coherente".

Para terminar el texto, recomienda un nuevo periodo de información pública para que además las administraciones competentes emitan los informes pertinentes.