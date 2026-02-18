Villaseca de la Sagra (Toledo) anuncia a los 18 participantes elegidos para el XII Alfarero de Plata
El sorteo de las tres novilladas clasificatorias tendrá lugar el próximo 2 de marzo.
Más información: Villaseca de la Sagra convoca una nueva edición del certamen taurino 'Alfarero de Plata': inscripciones abiertas
Tras terminar el plazo de presentación de solicitudes del XI Certamen de Novilladas Sin Picadores Alfarero de Plata 2025 de Villaseca de la Sagra (Toledo), el municipio ha anunciado los novilleros seleccionados para participar en él.
Los elegidos han sido:
-
Fernando Donoso Sánchez
-
Pedro Ruiz de la Hermosa Alé
-
José Alejandro Chavarri Maldonado
-
Manuel León Sánchez
-
Manuel Díaz de Lope Díaz Rodríguez
-
David García Cob
-
Rodrigo Cobo Moreno
-
Jorge Oliva Delgado
-
Israel Guirao Engra
-
Armando Rojo García
-
Javier Fernández-Baillo Gómez-Lobo
-
Javier Torres “Bombita”
-
Noel García Sánchez
-
Jaime Padilla Morales
-
Jaime Torija Moreno
-
Ian Rodríguez Bermejo
-
Alejandro González Martínez
-
Rubén Sánchez Abejón
Además, la organización ha designado a dos novilleros en calidad de suplentes, con el objetivo de garantizar la continuidad del certamen ante posibles contingencias como lesiones o cualquier otro imprevisto que impida la comparecencia de alguno de los titulares.
El próximo paso será el sorteo que definirá el orden y la composición de las tres novilladas clasificatorias. Este se celebrará el lunes 2 de marzo, en el marco de las XXV Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra, inmediatamente después del coloquio programado para esa jornada.