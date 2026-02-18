Villaseca de la Sagra (Toledo) anuncia a los 18 participantes elegidos para el XII Alfarero de Plata

Novillero en la plaza de toros de Villaseca de la Sagra. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra

Tras terminar el plazo de presentación de solicitudes del XI Certamen de Novilladas Sin Picadores Alfarero de Plata 2025 de Villaseca de la Sagra (Toledo), el municipio ha anunciado los novilleros seleccionados para participar en él.

Los elegidos han sido:

Fernando Donoso Sánchez

Pedro Ruiz de la Hermosa Alé

José Alejandro Chavarri Maldonado

Manuel León Sánchez

Manuel Díaz de Lope Díaz Rodríguez

David García Cob

Rodrigo Cobo Moreno

Jorge Oliva Delgado

Israel Guirao Engra

Armando Rojo García

Javier Fernández-Baillo Gómez-Lobo

Javier Torres “Bombita”

Noel García Sánchez

Jaime Padilla Morales

Jaime Torija Moreno

Ian Rodríguez Bermejo

Alejandro González Martínez

Rubén Sánchez Abejón

Además, la organización ha designado a dos novilleros en calidad de suplentes, con el objetivo de garantizar la continuidad del certamen ante posibles contingencias como lesiones o cualquier otro imprevisto que impida la comparecencia de alguno de los titulares.

El próximo paso será el sorteo que definirá el orden y la composición de las tres novilladas clasificatorias. Este se celebrará el lunes 2 de marzo, en el marco de las XXV Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra, inmediatamente después del coloquio programado para esa jornada.