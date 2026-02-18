La Diputación de Toledo ofrecerá 700 plazas para sus campamentos de verano 2026: precio y cómo solicitarlas

La Diputación de Toledo ofertará un total de 700 plazas para niños y jóvenes de 7 a 17 años en los campamentos de verano 2026 que tendrán lugar en distintos municipios de la provincia. Los interesados podrán solicitar plazas hasta el 2 de marzo.

Así lo ha expresado el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, que ha presentado el programa de campamentos de verano, y ha detallado que reservará un 10 % de las plazas de pre-benjamín, benjamín, infantil y multiaventura para niños y jóvenes con discapacidad diversa y/o enfermedades raras.

"El objetivo es que los participantes disfruten de actividades en plena naturaleza durante su periodo vacacional, conozcan la forma de vida de cada punto de la provincia y favorezca la inclusión social de los participantes", ha expresado.

En cuanto a las plazas para niños y jóvenes con discapacidad diversa y/o enfermedades raras, ha detallado que corresponde a cada asociación elegirlos, en función de las plazas existentes en cada semana y modalidad.

Los jóvenes que participen estarán acompañados por una persona encargada de atenderlos durante su estancia y de ayudarles en la realización de tareas y actividades.

Campamentos

Arias ha detallado que hay cinco modalidades de campamentos, con un precio de 100 euros, excepto el que se celebra en Galicia, que costará 250 euros.

El Campamento Pre-benjamín, para niños de 7 y 8 años, se celebrará en la pedanía de La Rinconada, situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán, donde los participantes se alojarán en un albergue. Tendrá dos turnos de 45 plazas cada uno, entre el 6 de julio y el 9 de agosto.

El Campamento Benjamín, para 9 y 10 años, se llevará a cabo en el Complejo Ecoturístico La Dehesa Boyal, situada en los Montes de Toledo, en el término municipal de Los Yébenes. Se alojarán en un albergue en tres turnos, con 50 plazas cada uno, repartidos entre el 13 de julio y el 9 de agosto.

El Campamento Infantil, para 11, 12 y 13 años, tendrá lugar en las cabañas de madera de El Piélago, en plena Sierra de San Vicente, en el término municipal de Navamorcuende. Contará con 300 plazas, en cinco turnos de siete días, entre el 6 de julio y el 5 de agosto.

El Campamento Multiaventura para jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años será en el complejo Adventrix en la finca Piedralrey en Toledo. Se alojarán en cabañas de madera entre el 13 y el 19 de julio, con 60 plazas disponibles.

Por último, el Campamento Náutico volverá a desarrollarse en Portonovo, en Rías Baixas, en el albergue-residencia del colegio Abrente. Contará con 100 plazas entre el 1 y el 16 de julio y está destinado a jóvenes nacidos entre 2009 y 2012.