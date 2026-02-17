Rutas de Toledo diseña una visita privada diferente en la ciudad para altos directivos de la multinacional Microsoft

Microsoft ha elegido Toledo para celebrar su convención anual del área Sur de Europa. Y en ese contexto, Rutas de Toledo ha sido la empresa encargada de asesorar, acompañar y ejecutar la atención cultural e institucional del grupo durante su estancia en la ciudad los días 17 y 18 de febrero de 2026.

Una delegación formada por presidentes y altos directivos europeos de la compañía tecnológica -encabezados por el presidente del área Sur de Europa y por el presidente de Microsoft España- ha sido recibida oficialmente por el Gobierno regional en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, este martes.

En paralelo a la agenda institucional, Rutas de Toledo ha asumido la gestión de la experiencia cultural privada del grupo en la ciudad.

Una visita privada a la altura de una multinacional global

El lunes por la tarde, Rutas de Toledo organizó y guio una visita exclusiva en inglés, diseñada específicamente para el perfil internacional y directivo de la delegación.

El programa incluyó accesos a monumentos a puerta cerrada; coordinación previa con representantes empresariales y gestores patrimoniales; adaptación del discurso histórico al perfil tecnológico y corporativo del grupo; gestión de tiempos ajustados a una agenda internacional de alto nivel; y atención personalizada a los responsables de protocolo.

Desde la fase previa, el equipo de Rutas de Toledo trabajó en la solicitud y obtención de permisos especiales y contactos necesarios para abrir puertas y localizaciones. También en la coordinación con equipos de puntos de interés y monumentos; el ajuste de itinerarios en función de cambios en la agenda oficial; y el apoyo técnico y organizativo al equipo que atendía al grupo durante la convención.

Soporte institucional en el Palacio de Fuensalida

Este martes, Rutas de Toledo ha prestado apoyo en la atención cultural durante la visita institucional al Palacio de Fuensalida, colaborando en la coordinación del recorrido y facilitando el acompañamiento histórico y contextual del edificio.

La recepción oficial ha estado encabezada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en un acto que refuerza la posición de Castilla-La Mancha como territorio estratégico en procesos de transformación digital.

Turismo corporativo de alto nivel: experiencia, discreción y solvencia

Rutas de Toledo cuenta con una trayectoria consolidada en la gestión de convenciones empresariales, delegaciones internacionales, visitas institucionales, grupos corporativos tecnológicos y de cualquier ámbito y eventos privados con acceso a puerta cerrada y fuera de horarios habituales a espacios patrimoniales y lugares poco conocidos por los turistas.

"La ciudad de Toledo no es solo un escenario monumental. Es un espacio estratégico para encuentros internacionales. Y cuando una compañía global decide celebrar aquí su convención, la experiencia cultural debe estar al mismo nivel que la agenda institucional", han expresado desde Rutas de Toledo.

Rutas de Toledo, partner cultural para grandes eventos

La colaboración en la atención a la delegación europea de Microsoft refuerza la posición de Rutas de Toledo como empresa de referencia en la organización de experiencias culturales y turísticas corporativas en la ciudad.

"No hacemos visitas estándar para grupos excepcionales. Diseñamos experiencias a la altura de quienes toman decisiones globales. Si buscas algo diferente para tu equipo, contacta con Rutas de Toledo", han indicado

Para información sobre organización de eventos corporativos, convenciones empresariales o visitas institucionales privadas en Toledo, está habilitado el teléfono +34630709338.