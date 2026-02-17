Los quintos de un pueblo de Toledo se pasan de la raya: insultos, acoso a una concejala y conducción sin carnet

Los quintos de Noblejas (Toledo) se han pasado de la raya. Varios vecinos de este pueblo toledano nacidos en 2007 han protagonizado durante este fin de semana varios capítulos de vandalismo, acoso contra una concejala e incluso presuntos delitos contra la seguridad vial al conducir sin carnet que el Ayuntamiento ha denunciado públicamente y también pondrá en conocimiento de la Guardia Civil y el Juzgado.

El Consistorio noblejano ha hecho una publicación en sus redes sociales en las que denuncia estos hechos y publica varias fotografías con las pintadas llevadas a cabo por estos jóvenes.

Según explican, la situación ha derivado "al amparo de una denostada mala costumbre, elevada a la categoría de tradición, a pesar de que su permanencia en el tiempo acabó con la finalización del Servicio Militar Obligatorio".

Se trata del fin de semana en el que los quintos, los chicos que iban a acudir a la 'mili', aprovechaban para hacer alguna travesura antes de dejar el pueblo durante una temporada.

Sin embargo, en esta ocasión, la situación ha ido mucho más allá y estos jóvenes, de manera presunta, llenaron de pintadas homófobas, machistas e insultantes elementos de la vía pública como marquesinas de autobús, muros o vallas de obra. El blanco de sus ataques fueron, entre otros, el teniente de alcalde, Miguel Ángel Luengo, y otros miembros del equipo de Gobierno como María Gema Sánchez Ruiz.

Desde el Ayuntamiento de Noblejas han anunciado que han puesto el asunto en conocimiento de la Guardia Civil para que abra diligencias y a partir de ahí acudir al Juzgado de Ocaña "para determinar la responsabilidad, personal o subsidiaria de los padres para los casos de menores de edad".

El Consistorio les atribuye "delitos de injurias, delitos de odio, delitos de acoso a una mujer (en la persona de la Concejala Mª. Gema Sanchez-Ruiz García), así como delitos contra la seguridad pública por la conducción sin carnet de conducir de algunos de los presuntos protagonistas de los actos de este pasado fin de semana".

Además del recorrido penal, también anuncian que los responsables de estos actos serán "expulsados" de cualquier actividad organizada directa o indirectamente por el Ayuntamiento o por cualquier entidad financiada, total o parcialmente, con fondos públicos municipales. Entre estas actividades citan los equipos de fútbol del CD Noblejas, la banda de música, los cotos municipales de caza, la exclusión de los procesos de concesión de ayudas económicas educativas o la prohibición de entrada a la Bodega Grande con ocasión de los eventos festivos que se organicen.