Talavera de la Reina centra ahora sus esfuerzos en limpiar el lodo que han dejado las inundaciones en Entretorres

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado este lunes que una vez achicada la mayor parte del agua que en la última semana ha inundado el barrio de Entretorres, ahora los esfuerzos se centran en las labores de limpieza de lodo para que la ciudad "vuelva a la normalidad" cuanto antes.

El regidor municipal ha presidido este lunes la reunión del Cecopal y ha dado cuenta de la última hora de los efectos del tren de borrascas que ha afectado a la ciudad en los últimos días.

Gregorio ha precisado que los bomberos continúan trabajando para evacuar el agua que se ha acumulado en algunos garajes de la zona.

Además, los servicios municipales han comenzado a recoger los casi 3.000 sacos de arena que se repartieron por las viviendas afectadas para improvisar diques. En esta nueva fase, también procederán a retirar pasarelas y a instalar contenedores especiales cuando las calles estén despejadas para que los vecinos depositen sus enseres y puedan comenzar con las labores de limpieza de sus viviendas.

Calles cortadas

Por el momento, este lunes continuarán cortadas al tráfico las calles Entretorres con Olivares, Marqués de Mirasol con Almanzor hasta esquina con Luis Jiménez, Mula, Cristo de la Salud, Fernando de Rojas a la altura de Plaza del Salvador, callejón Ideal a la altura del poeta Rafael Morales en sentido calle Mula, calle Bancaleros y Santa Lucía, esta última cerrada por la grieta que se localizó en una vivienda.

Por otra parte, los parques municipales se han reabierto este lunes. No obstante, los servicios de Medio Ambiente están llevando a cabo una revisión para reponer las especies que se hayan podido dañar por el temporal.