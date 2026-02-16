Talavera de la Reina albergará la Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, junto a Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

La Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha tendrá su sede en el polígono de Torrehierro, en Talavera de la Reina, donde Ayuntamiento y Junta proyectan impulsar un parque tecnológico que actúe como foco de atracción empresarial y convierta a la ciudad en referente "nacional e internacional".

Así lo ha avanzado el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Gregorio ha mostrado su satisfacción por que Talavera acoja esta sede regional y ha destacado el respaldo del Gobierno autonómico para que la ciudad se consolide como polo tecnológico de la región.

Durante el encuentro se ha analizado la ubicación más idónea para la futura sede, que finalmente se situará en Torrehierro, coincidiendo con la inminente resolución de la reparcelación de los terrenos vinculados al proyecto de Meta.

Ciudad tecnológica

En las cesiones de suelo que recibirá el Ayuntamiento se prevé habilitar el espacio necesario para desarrollar una "ciudad tecnológica" que albergue la Agencia y favorezca la implantación de nuevas empresas.

Gregorio ha subrayado que este paso refuerza la colaboración entre la Junta y el Consistorio para hacer realidad un polígono tecnológico que impulse la transformación económica de Talavera y su comarca.

Por su parte, Ruiz Molina ha recordado que la creación de la Agencia fue un compromiso del presidente autonómico, Emiliano García-Page, con la ciudad. Según ha explicado, se trata del principal instrumento del Ejecutivo regional para modernizar la Administración e impulsar la innovación y la digitalización en Castilla-La Mancha.

Ampliación prevista

El consejero ha señalado que la intención del Gobierno regional es que la sede se ubique en los terrenos municipales del polígono Torrehierro, aprovechando la ampliación prevista y los "metros suficientes" disponibles. El objetivo es construir entre todas las administraciones un Parque de Innovación y Digitalización de carácter estratégico para la región.

En este sentido, ha incidido en que la Agencia no solo estará en contacto con Meta y otras compañías tecnológicas, sino que aspira a generar un polo de atracción para nuevas empresas del sector que deseen instalarse en Talavera.

Ruiz Molina ha defendido que este proyecto permitirá avanzar en el cambio de modelo productivo de la ciudad y su entorno, orientándolo hacia la tecnología y la economía digital.