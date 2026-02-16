Quintanar de la Orden (Toledo) calienta motores para su Semana Santa: así es el cartel y el libro oficial para 2026

Quintanar de la Orden (Toledo) calienta motores para su Semana Santa. A unos días del comienzo de la cuaresma, la ermita de intramuros Nuestra Señora la Virgen de la Piedad ha sido el escenario de la presentación oficial del cartel y del libro de la Semana Santa 2026 del municipio, en un acto cargado de simbolismo, emoción y compromiso con las tradiciones locales.

El evento fue conducido por el presidente de la Hermandad de Santa Ana, Alfonso Aguilar, quien abrió el acto destacando que el cartel presentado "nos une y representa a todos los cofrades de Quintanar".

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de la localidad, Pablo Nieto, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y religiosas, así como representantes de la Junta de Cofradías y de las distintas hermandades del municipio.

El párroco del municipio, Ángel Manuel Salazar, invitó a los presentes a "abrir los ojos para ver aquello que no se ve" y a ir más allá de lo que muestra el cartel. Agradeció a todas las personas que han hecho posible la Semana Santa desde sus inicios, señalando que gracias a ese esfuerzo "nuestra Semana Santa es pasión de un pueblo y así se tiene que vivir", cuidándola para que continúe siendo de Interés Turístico Regional.

Por su parte, el coordinador provincial de la Delegación de la Junta en Toledo y exalcalde quintanareño, Javier Úbeda, destacó la "fortuna" de contar con una sólida red de hermandades agrupadas en la Junta de Cofradías. Agradeció la labor de la nueva junta directiva por encauzar el entusiasmo de las cofradías en beneficio de la localidad y reconoció el trabajo de tantas personas anónimas que hacen posible que la Semana Santa de Quintanar sea relevante y participativa. Invitó a los vecinos a promover con orgullo esta celebración.

Presentación de la Semana Santa de Quintanar de la Orden (Toledo).

El alcalde, Pablo Nieto, resaltó la gran imagen del Santísimo Cristo de Gracia como símbolo de las tradiciones y la fe del pueblo. Recordó su pertenencia a la Hermandad del Cristo y afirmó que la pasión del pueblo solo es posible con la participación de todos. Señaló que este acto marca la cuenta atrás para el inicio de las actividades litúrgicas y felicitó a las distintas cofradías y juntas directivas por su trabajo.

La presidenta de la Junta de Cofradías, Beatriz García, expresó que presentar el cartel en la Ermita tiene para ella un valor íntimo y personal, al recordarlo su etapa como camarera de los Santos Patronos. Subrayó que esta es la primera Semana Santa organizada por la nueva Junta, que trabaja por custodiar, proteger y engrandecer esta celebración como manifestación viva de fe y compromiso cristiano. Agradeció especialmente la implicación de las 13 hermandades.

Descubrimiento del cartel

El momento más esperado llegó con el descubrimiento del cartel, de la propia Hermandad Mayordomía protagonizado por la imagen del Santísimo Cristo de Gracia, Santo Patrón de Quintanar y signo visible de la fe de Quintanar. La obra destaca en primer plano las rodillas sangrientas de Cristo bajo un cielo grisáceo. La contraportada del libro muestra también la imagen del Cristo de Gracia en la puerta de la Ermita, obra de Isabel García Sánchez.

El libro de la Semana Santa 2026 incorpora diversas novedades para hacerlo más claro, accesible y manejable, incluyendo un nuevo formato y la intercalación de publicidad entre sus páginas. Además, junto al libro se incluye el pregón del año pasado y un código QR que permite acceder al contenido completo en formato digital. En sus páginas se detallan todos los actos religiosos y culturales que se celebrarán en las próximas semanas.

Antes de concluir el acto, se entregaron varios reconocimientos. Se hizo entrega de un obsequio al pregonero de la Semana Santa 2025, Marciano Ortega, por su compromiso y cercanía con las cofradías; a la Asociación Cultural Kintafoto, por su colaboración y la aportación de fotografías para el libro; al alcalde por su apoyo institucional y a la Hermandad Mayordomía, por ser la imagen representativa de la Semana Santa 2026.

Con este acto, Quintanar inicia oficialmente la cuenta atrás hacia una nueva Semana Santa que, una vez más, se presenta como una expresión profunda de fe, tradición y unión vecinal.