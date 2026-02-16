Page insiste en el traslado de las Cortes de Castilla-La Mancha al edificio inacabado del Quixote Crea

El presidente regional y el alcalde de Toledo se saludan antes de la visita a la recién remodelada residencia de mayores de la avenida de Barber, en la capital regional.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido este lunes en el traslado de las Cortes regionales desde su ubicación actual en el convento de San Gil hasta el edificio inacabado del Quixote Crea, situado en el barrio de Palomarejos de Toledo.

Esta mudanza permitiría 'matar varios pájaros de un tiro'. Por un lado, se recuperaría una zona en crisis desde el cierre del hospital Virgen de la Salud en 2021; por otro, se daría uso a un inmueble paralizado desde la etapa de Cospedal y, finalmente, se ofrecería una alternativa a las Cortes, cuya sede actual se ha quedado pequeña para la infraestructura legislativa necesaria.

El socialista ha explicado que el traslado no será sencillo por las características del edificio y el encarecimiento de las obras. "Estamos revisando proyectos porque es muy complejo y los que se presentan (a las licitaciones públicas) abusan y nos ponen precios que no pondrían nunca a sus vecinos".

Page ha lanzado esta propuesta durante la inauguración de la reforma de la residencia de mayores de la avenida de Barber, ubicada junto al antiguo hospital. Las instalaciones, junto a las del centro de mayores 'Toledo II', han sido remodeladas para ofrecer un entorno más accesible y adaptado. Al acto han asistido también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 3,3 millones de euros en las obras de una dotación que empezó a funcionar en 1973 y es "un icono, una referencia de calidad en la atención" de la comunidad autónoma, en palabras del presidente.

A pesar de la diferencia de siglas, la sintonía y la colaboración institucional entre la Junta y el Ayuntamiento son evidentes. El alcalde, Carlos Velázquez, ha respaldado la idea de dotar al barrio de más servicios públicos. "La vida en los barrios la dan los residentes, pero también las administraciones. Esta residencia no es solo un edificio, irradia vitalidad al entorno".

Velázquez ha celebrado que se lograra mantener el cuartel de la Guardia Civil en el barrio, calificándolo como una "infraestructura estratégica", y ha lamentado que algunos residentes tuvieran que marcharse a la espera de las nuevas viviendas para los agentes de la Benemérita.

Avances en la Escuela de Enfermería

El alcalde ha detallado otros proyectos clave para esta zona de la ciudad y los avances registrados. Por ejemplo, ha asegurado que la antigua Escuela de Enfermería está "a punto" de ser adquirida por la Diputación Provincial para su reconversión en una residencia universitaria.

La pieza más relevante del puzle sería la parcela del antiguo Virgen de la Salud. Velázquez se ha mostrado "optimista" respecto al proceso administrativo de reversión de la parcela para ponerla al servicio de recuperar el barrio. "Caminando de la mano, todas las instituciones podemos conseguir retos que, en solitario, serían inalcanzables", concluyó el regidor toledano.