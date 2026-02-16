La Diputación de Toledo solicita una reunión "urgente" con la Junta para dar respuesta a los daños por el temporal

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, en su visita a Talavera de la Reina. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha solicitado una reunión "urgente" al delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Álvaro Gutiérrez, con el objetivo de conocer la hoja de ruta del Gobierno regional ante los daños ocasionados por el temporal en distintos municipios toledanos.

Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, el encuentro pretende coordinar la respuesta institucional tras la sucesión de borrascas que han afectado a la provincia de Toledo en las últimas semanas, dejando importantes incidencias por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y crecidas de cauces.

La Diputación ha puesto a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos necesarios para evaluar los daños y avanzar hacia "una respuesta unitaria y conjunta" que permita atender las necesidades generadas en las localidades perjudicadas.

Desde el inicio del episodio meteorológico adverso, la institución asegura haber movilizado recursos humanos y técnicos para colaborar con los consistorios y con las autoridades competentes.

Alcance de los desperfectos

La presidenta provincial, Concepción Cedillo, ha visitado personalmente las localidades más afectadas para conocer de primera mano el alcance de los desperfectos, especialmente en infraestructuras municipales, caminos rurales, espacios públicos y bienes privados, y mostrar el respaldo de la institución en un momento que califica de "especialmente complejo".

En estos días, los equipos técnicos de la Diputación están recopilando información sobre las incidencias registradas y realizando una primera valoración de las necesidades trasladadas por los ayuntamientos.

El objetivo es trabajar de forma coordinada para acelerar la recuperación y garantizar la seguridad de los vecinos.

Coordinación de daños

El Gobierno provincial considera fundamental reforzar la coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la magnitud de los daños y la persistencia de fenómenos meteorológicos adversos en buena parte de Castilla-La Mancha.

La reunión solicitada a Álvaro Gutiérrez tendrá como finalidad compartir la información disponible, acordar criterios técnicos comunes para la evaluación de los desperfectos y avanzar en la definición de posibles ayudas y medidas de apoyo económico que permitan a los municipios afrontar la reparación y reconstrucción de las zonas afectadas.

La Diputación subraya que resulta imprescindible una respuesta conjunta entre administraciones para garantizar que la valoración de daños sea rigurosa y que los ayuntamientos dispongan de criterios homogéneos a la hora de solicitar apoyo.

En un contexto marcado por avisos meteorológicos y la sucesión de borrascas que han impactado de forma especial en la provincia, la institución reitera su compromiso con los municipios y con los ciudadanos, manteniendo abiertos todos los canales de colaboración y reforzando la coordinación con el Ejecutivo autonómico.

La prioridad, según ha señalado la presidenta provincial, es atender las necesidades más urgentes y planificar actuaciones a medio y largo plazo que permitan recuperar la normalidad y la seguridad en las zonas afectadas lo antes posible.