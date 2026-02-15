El motor de Toledo viene de su área metropolitana: el 60% de sus trabajadores y el 65% de sus alumnos viven fuera

El nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo ha terminado su fase de diagnóstico. El borrador, dirigido por el urbanista José María Ezquiaga, se ha finalizado en febrero de 2026 y ya se encuentra en manos de la Junta. El documento ratifica que la capital ejerce como foco de atracción para los municipios vecinos; la ciudad no solo atiende a su propia población, sino que sostiene gran parte de la actividad laboral y educativa de un área metropolitana donde, en las últimas décadas, se han desplazado numerosos toledanos de origen debido a la escasez de vivienda accesible u otros factores sociales.

La potencia económica de la capital se refleja en su mercado de trabajo. Según el censo del INE de 2023, recogido por Ezquiaga, el 53,87% de los empadronados en Toledo tienen trabajo, una tasa superior a la de la provincia (49,77%), la región (49,17%) y la media nacional (48,51%). En paralelo, el paro (5,37%) y la población jubilada o pensionista (17,88%) se sitúan por debajo de las medias de su entorno.

El sector terciario mueve la economía de la ciudad. De acuerdo con el portal de estadística de Castilla-La Mancha, el sector servicios abarca a la gran mayoría de las personas afiliadas en el municipio, alcanzando el 68,05% del total. La industria es el segundo pilar económico de la ciudad, con una proporción de afiliados que asciende al 17,52%. La construcción representa el 8,69% y la agricultura el 4,86%.

Las cifras de movilidad laboral muestran que Toledo es un generador sustancial de empleo. Del total de personas trabajadoras del municipio, más del 60% reside en otras localidades. Además de los flujos de Talavera de la Reina (4,83%), Bargas (3,42%) u Olías del Rey (2,81%), el informe destaca la llegada diaria de trabajadores desde otros puntos de la provincia y desde Madrid (2,69%).

Por su parte, el 60,23% de los ocupados de Toledo ciudad (22.530 personas) trabaja dentro de la propia ciudad. De los que salen del municipio, el 83,11% lo hace hacia otros puntos de la provincia, un total de 8.556 personas. El flujo hacia Madrid capital es menor, representando solo el 8,15%, esto es, 3.047 personas.

Población estudiante

La capacidad de absorción de los centros de estudios de la ciudad, para mayores de 16 años, es muy elevada. Del total de personas que estudian en Toledo, solo el 33,92% son residentes del municipio. El resto llega principalmente de pueblos del alfoz, con poblaciones como Argés (3,04%), Cobisa (2,57%) y Bargas (2,55%) a la cabeza, según el informe elaborado por Ezquiaga. En conjunto, más del 65% de los alumnos de Toledo provienen de otros municipios.

El diagnóstico del equipo del urbanista concluye que esta realidad se traduce en "demandas cotidianas de viajes" que saturan los accesos principales. El texto advierte que la relación entre el lugar de residencia y el de trabajo o estudio es clave para las "dinámicas de movilidad", por lo que uno de los grandes retos del POM hasta 2039 será gestionar estos desplazamientos dispersos para mitigar el colapso de tráfico en la ciudad.