La Virgen del Valle de Toledo saldrá en procesión por el Casco después de muchos años: será un "hecho histórico"

Por primera vez en la historia de Toledo, la Virgen del Valle de Toledo saldrá en procesión por las calles del casco histórico de la ciudad con motivo del 400 aniversario de la Cofradía de la Virgen del Valle.

Así lo ha confirmado el alcalde, Carlos Velázquez, quien ha asistido este sábado a la presentación de la programación del 400 aniversario de dicha cofradía en la ermita del Valle.

"La devoción mariana está muy arraigada a Toledo", ha destacado Velázquez y por ende, ha subrayado que se trata de "una de las devociones más queridas".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, este sábado en la ermita del Valle.

El regidor toledano ha felicitado a la Junta Directiva por el trabajo realizado y ha recordado que este 400 cumpleaños coincide con el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario. Circunstancias que harán del 2026 un año "especialmente significativo para la religiosidad popular toledana".

Por su parte, la secretaria de la Junta Directiva de la Cofradía, Luci Sánchez, ha explicado que han diseñado un calendario de actividades "culturales, musicales e incluso deportivas" que se desarrollará a lo largo de todo el año.

El programa incluye conciertos, actos devotos y celebraciones eucarísticas como una misa en el Convento de San Pablo, lugar que acogió a la Virgen durante la Guerra Civil. Por último, ha celebrado la procesión extraordinaria de la Virgen del Valle por el Casco Histórico, "un hecho que será histórico porque hace mucho tiempo que la imagen no sale del Valle", ha concluido.