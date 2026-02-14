El Ayuntamiento de Toledo suspenderá el gran desfile de carrozas de este sábado si "se incrementa la alerta por viento"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado que el gran desfile de carrozas de este sábado se suspenderá si "se incrementa la fase de alerta por rachas de viento de verde a amarillo".

Así lo ha puesto de manifiesto tras finalizar una reunión de emergencias que el Ayuntamiento ha convocado esta misma mañana para decidir el transcurso del acto principal del Carnaval en la capital regional.

Velázquez ha explicado que "ya ayer nos pusimos en contacto con todas las comparsas para comunicarles que habría que estar pendientes de las previsiones meteorológicas", a lo que ha añadido que "ayer las previsiones eran favorables al finalizar el día y cambiaron y fueron empeorando".

Reunión de emergencias del Ayuntamiento de Toledo sobre el desfile de Carnaval. Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento estarán en permanente contacto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 112 para conocer el nivel de alerta casi de forma instantánea. Ya este viernes se suspendió la actuación de carnaval de la orquesta Jamica Show prevista en el barrio del Polígono por las "condiciones meteorológicas".

El regidor toledano ha expresado que lo principal es "garantizar la seguridad de todas las personas y las cabalgatas", y con ello evitar tener que lamentar algún daño de carácter personal. "Nuestro deseo sería que se celebrara todo con total normalidad", ha incidido.

Revisión de carrozas

Los trabajadores municipales analizarán las comparsas, una a una, para comprobar que "no disponen de ningún elemento en sus carrozas que puedan desprenderse por el viento".

Además, han optado por cambiar las vallas y las sillas del recorrido por otras más seguras y los bomberos están realizando "una revisión preventiva del arbolado, las fachadas, cornisas, farolas y catenarias de todo el recorrido del desfile", según ha detallado el consistorio en nota de prensa.

Aumento del Tajo

Todo ello, mientras el caudal del río Tajo ha aumentado durante la noche del viernes al sábado por el desembalse de los pantanos de la cabecera "en la Comunidad de Madrid", ha informado Velázquez. El alcalde no ha descartado que "siga subiendo en las próximas horas" y ha pedido a la ciudadanía máxima precaución y respeto hacia los cortes establecidos en distintos tramos de la senda ecológica.