Talavera de la Reina no da abasto achicando agua mientras Ayuntamiento y Junta ofrecen versiones enfrentadas

Varias de las bombas que achican agua en las zonas anegadas de Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina afronta horas difíciles por las inundaciones que están afectando de lleno a varias zonas del casco urbano, especialmente en la "zona cero" de Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín, en palabras del alcalde, José Julián Gregorio.

En este entorno funcionan ya 28 bombas de evacuación que achican garajes y viviendas a un ritmo de unos dos millones de litros de agua por hora.

Sin embargo, "dado que no deja de llover y en la Portiña no deja de entrar agua", a pesar de los esfuerzos entran "muchos más litros de los que salen", ha lamentado Gregorio.

El alcalde ha vuelto a calificar este viernes la situación de "delicada" en la reunión del CECOPI, en la que ha reclamado de nuevo más ayuda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según una nota de prensa del Ayuntamiento.

Tras una noche "complicada" de lluvias, las inundaciones han afectado incluso a garajes de la calle Cerería.

El regidor ha trasladado al consejero de Hacienda del Gobierno castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, las conclusiones del estudio geotécnico realizado en las calles Grisetas y Real Fábrica de Sedas, que apunta a un nivel freático "prácticamente a nivel de calle", bajo la losa de hormigón, lo que complica el drenaje y agrava la acumulación de agua en bajos y garajes.

Sin embargo, el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, ha negado que Gregorio haya solicitado más medios en las reuniones de coordinación, le ha acusado de "mentir" y ha subrayado que el Gobierno regional ha enviado "más recursos de los que se piden".

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene al río en nivel rojo a su paso por la ciudad, con "niveles altos, pero sin peligro", según la nota del Ayuntamiento.

Reunión del CECOPI este viernes.

Hay que recordar que, para reforzar el drenaje, se ha instalado un sistema de tuberías de gran calibre que deriva directamente al río Tajo el agua extraída, lo que ha obligado a cortar la avenida Real Fábrica de Sedas y a reordenar el tráfico por la avenida Francisco Aguirre.

A estos cortes se suman las restricciones ya vigentes en Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas, Mula, Cristo de la Salud, Bancaleros, Corredera del Cristo, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.

El Ayuntamiento insiste en la recomendación de no acceder a garajes ni trasteros en las zonas afectadas y de contactar con el 112 o el 092 ante cualquier incidencia, mientras el dispositivo de emergencias continúa trabajando contrarreloj para reducir los daños y recuperar, progresivamente, la normalidad en los barrios más castigados.

La familia de cinco miembros que tuvo que ser desalojada de su vivienda a pie de calle después de que el agua comenzara a entrar en el domicilio, ha sido realojada en un hotel después de hacer noche primero en el albergue habilitado por Cruz Roja en el pabellón municipal José Ángel de Jesús Encinas y después en el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS).

El PSOE pide ayudas

Por su parte, la presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha solicitado al Ayuntamiento de Talavera que comience a planificar y poner en marcha ayudas municipales destinadas a las personas afectadas por las inundaciones registradas en sótanos, garajes y viviendas de diversas zonas de la ciudad.

"Ahora mismo todos los esfuerzos están centrados en resolver la emergencia, pero también debemos pensar en el día después, cuando el agua desaparezca y las consecuencias sean más visibles", ha afirmado.

Además, Tita García también ha pedido la creación de una oficina municipal de atención a los afectados, desde donde se informe y asesore sobre las distintas ayudas públicas de todas las administraciones, seguros o resolución de dudas en la cumplimentación de solicitudes o aportación de documentos.