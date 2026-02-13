Los 'pisos compartidos' de Alamillos del Tránsito, en Toledo, tendrán precios "asequibles" pero sin regular

El Casco Histórico de Toledo da un nuevo paso en un proyecto residencial con un modelo sin precedentes en la ciudad. El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado este viernes la subvención en especie para gestionar el proyecto de cohousing -pisos compartidos con habitación y baño individual- en Alamillos del Tránsito, en el corazón de la Judería, entre el Museo del Greco y la plaza del Conde.

Esta intervención, enmarcada en el proyecto Toledo Emerge de recuperación de edificios en desuso, arranca tras un año de gestión "muy complicada" para adaptar las nuevas bases reguladoras de gestión. La primera fase de la obra para levantar las primeras 18 habitaciones, costará un millón de euros, de los que el Consorcio aportará 400.000 euros y la Diputación provincial el resto.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y presidente del Consorcio, ha destacado la magnitud de la iniciativa. "No hay un proyecto en España como el Toledo Emerge de regeneración urbana". El regidor ha confirmado que, tras este paso, la licitación del proyecto se lanzará en marzo, permitiendo que "las obras empiecen en este verano, concretamente en julio", con un plazo de ejecución de un año para la primera fase.

Ejemplo de una de las futuras habitaciones.

El proyecto contempla que la planta inferior se destine a usos múltiples, previsiblemente un gimnasio, para los residentes, además de espacios comunes como salón y cocina compartida en cada uno de los cuatro grandes pisos compartidos.

Jesús Corroto, gerente del Consorcio, ha explicado que el diseño de este proyecto busca la "mínima intervención y aprovechamiento absoluto", tratando el edificio como "una caja dentro de una caja" para proteger su esencia.

"Se mantienen los cipreses del entorno, y se crearán espacios sostenibles con madera y manteniendo los zócalos de pizarra de cuando el edificio fue una antigua escuela", ha señalado Corroto, además de subrayar que el objetivo es atraer tanto a jóvenes como a mayores a un espacio de convivencia moderno.

El proyecto no solo generará 18 espacios en su primera fase (y otros 10 en la segunda), sino que solucionará uno de los grandes problemas del barrio, en palabras del alcalde con la creación de 70 plazas de aparcamiento para residentes. "Nos consta que hay gente que antes de buscar la casa en el Casco busca el aparcamiento", ha afirmado Velázquez.

Además, se construirá una nueva pasarela de conexión entre la plaza del Conde y Alamillos, ganando una plaza pública frente al Palacio de Fuensalida.

Respecto a la protección del patrimonio, el aparcamiento se integrará sobre los restos arqueológicos protegidos, situando el suelo de la nueva plaza sobre el techo del segundo nivel de parking, ha especificado Corroto.

Ante la "alta demanda y la escasa oferta de vivienda en la ciudad", el alcalde ha defendido la necesidad de estas promociones públicas. Aunque los precios finales se definirán más adelante, Velázquez ha asegurado que se seguirá el espíritu del Salón Rico con "precios asequibles" y responsabilidad social aunque sin una regulación oficial.