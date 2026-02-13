Detienen en Toledo capital a dos hombres de una banda dedicada a robos en viviendas tras pillarlos 'in fraganti'

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos miembros de un grupo criminal dedicado a cometer robos en domicilios tras pillarlos 'in fraganti' cuando trataban de huir después de cometer un robo.



Según ha informado la Policía en un comunicado, la detención se realizó a través de un dispositivo conjunto con la Policía Local, que detectó la presencia en la ciudad de un vehículo que podría estar siendo utilizado por los delincuentes para cometer robos.



Los agentes lograron localizarlo en una urbanización del barrio del Polígono, por lo que varias patrullas cercaron la zona para evitar la posible huida de sus ocupantes, mientras que otras se centraron en identificar a los usuarios del vehículo.



Finalmente, los sospechosos fueron detenidos cuando trataban de emprender la huida a bordo del citado vehículo, momento en que les fueron incautadas varias herramientas utilizadas para forzar el acceso a las viviendas, así como auriculares para comunicarse entre ellos.



Posteriormente, gracias a las labores de investigación, se pudo determinar que habían accedido a una vivienda del barrio del Polígono y que participaron en otros tres robos similares cometidos en el mes de octubre del pasado año, tanto en el barrio de Santa Bárbara como en la avenida de Europa de Toledo.



Los dos varones detenidos, de 63 y 50 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, si bien la investigación continúa abierta para determinar la participación de más personas en estos robos.