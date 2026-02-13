Estos son los cortes de tráfico en Toledo por el Carnaval: desde este viernes en el Polígono, Azucaica y Santa Bárbara

Imagen de archivo del desfile de Carnaval por las calles del Polígono, uno de los barrios que celebra este viernes la fiesta. iles, como el Polígono.

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han previsto un dispositivo especial de tráfico para este fin de semana que garantice la seguridad durante los diferentes actos programados con motivo del Carnaval.

Desde este viernes 13 de febrero se producirán cortes puntuales por el ‘Carnaval de los barrios’ previstos en las siguientes franjas horarias y vías. En el Polígono, a partir de las 18:00 horas, en la calle Alberche, en el tramo comprendido entre Valdehuesa y Bullaque, así como todas las adyacentes a este vial.

En Santa Bárbara, a partir de las 19:00 horas, en las calles Espartero, avenida de Santa Bárbara, Plaza y calle Purísima Concepción, y calle Ciudadano. En Azucaica, a partir de las 18:00 horas, en las calles plaza Azucaica, avenida de Azucaica y Camino de la Huerta.

El sábado 14 de febrero, los cortes de tráfico afectarán principalmente al itinerario del desfile (ubicación de las comparsas en calle Coronel Baeza; rotonda. de Ávila, avenida de Barber, avenida de la Reconquista, Glorieta Alfonso VI, avenida de Carlos III, calle Nicaragua y avenida de América).

Los cortes en el Casco Histórico serán los siguientes: desde las 12:30 hasta las 20:00 horas se cortará la avenida de la Reconquista. Desde las 13:00 hasta las 18:30 horas se cortará la calle Coronel Baeza. Desde las 14:30 hasta las 7:00 horas se cortará en Puerta de Bisagra hacia Zocodover. Asimismo, a las 14:30 hasta las 7:00 horas quedará cortada la plaza de Zocodover en ambos sentidos.

El Ayuntamiento ha celebrado esta mañana la Junta Local de Seguridad con motivo del Carnaval, junto al subdelegado del Gobierno de España en Toledo, Carlos Ángel Devia, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Desde las 14:30 hasta las 18:30 horas se cortará la avenida Mas del Rivero, en sentido Ávila, con alternativa desde la rotonda de la Fábrica de Armas por San Pedro el Verde hasta la rotonda de la carretera de la Peraleda, desde aquí enlace con TO-20 todas direcciones.

Desde las 15:00 hasta las 19:00 horas se cortará la avenida de Barber. Desde las 16:00 hasta las 18:30 horas se cortará la avenida Adolfo Suárez en sentido a Toledo con alternativas por TO-21 hasta la rotonda de la calle Bélgica, desde aquí hacia A-42 o por TO-20 hacia rotonda del hotel Beatriz y rotonda de la carretera de la Peraleda (Residencia de Mayores Vitalia Home).

Desde las 15:30 hasta las 20:30 horas se cortará la avenida de América en el tramo comprendido entre Colombia y México. Desde las 15:30 hasta las 20:30 horas se cortará la calle Nicaragua. Desde las 16:00 hasta las 19:30 horas se podrá cortar circunstancialmente la avenida de la Cava en sentido Toledo con alternativa por carretera de la Peraleda a TO-20 y TO-21 y por la Ronda Toledo (Ctra. del Valle) al Paseo de la Rosa o a la avenida Castilla-La Mancha.

Desde las 16:00 hasta las 19:30 horas se cortará la avenida Carlos III, en el tramo comprendido entre las glorietas Alfonso VI y Fábrica de Armas. Desde las 16:00 horas se cortará en rotonda de Bisagra hacia la rotonda de Alfonso VI.

Cortes en la plaza del Ayuntamiento

Desde las 23:30 hasta las 4:30 horas quedará cortada la plaza del Ayuntamiento, excepto para los vecinos de Cardenal Cisneros, de acuerdo con las circunstancias de concentración de público para su acceso.

El acceso a la cuesta de Carlos V y las calles adyacentes (de 14:30 horas del sábado a 6:00 horas del domingo) se permitirá a los residentes de la zona de la Plaza Seco, garaje Alcázar, autorizados por el Túnel de Sindicatos y clientes de hoteles de la zona se les permitirá el acceso de forma excepcional por las calles Cervantes, Unión y Paz para llegar a la Cuesta de Carlos V.

Restricción de estacionamiento en el aparcamiento asfaltado existente entre las calles Coronel Baeza y Mas del Rivero para la organización del desfile, descarga de las carrozas de las charangas y parada de autobuses con los participantes en el desfile.

Se restringirá el estacionamiento de vehículos desde el viernes hasta las 19:30 horas del sábado en los siguientes tramos viales: en la avenida de Barber, en sentido Toledo. En la avenida de la Reconquista, en sentido Toledo. En la avenida de América, en el tramo comprendido entre las calles Costa Rica y México.

Durante el desfile, el acceso a los barrios de Santa Teresa y Poblado Obrero, el acceso procedente de cualquier dirección: desde la carretera de la Peraleda o TO-21 y TO-20 a Gta. del hotel Beatriz, a continuación rotonda de la carretera de la Peraleda (residencia de Mayores Vital Home), calle Lucas Jordán, a Mas del Rivero, desde aquí cualquier calle para el Poblado Obrero y por Camino Molinero a calle México.

Las salidas se realizarán desde calle México y Camino Molinero a la rotonda Fábrica de Armas, desde aquí, bien por Mas del Rivero sentido Puente de la Cava para las carreteras de Piedrabuena o Navalpino o bien por San Pedro el Verde para la avenida Adolfo Suárez, TO-20 y TO-21 (sentidos Ávila, Madrid y todas direcciones). El Barrio de los Bloques (calles Duque de Lerma, Talavera y confluentes) durante el desfile: los accesos y salidas siempre por calle Quintanar y Glorieta de Duque de Lerma.

Autobuses urbanos

Además, los autobuses urbanos también se verán afectados. Desde las 14:30 horas de este sábado y hasta el final del servicio, la cabecera se trasladará a las dársenas de Safont, en la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico.

El Ayuntamiento de Toledo recomienda el uso del transporte público, y recuerda que existen varios aparcamientos disuasorios en la ciudad que estarán disponibles, en concreto los de Santa Teresa, Safont, Azarquiel y Toletum.

'Los 40 sessions'

Por último, y con motivo del evento ‘Los 40 sessions’ en la plaza del Ayuntamiento, la Policía Local aconseja a los peatones circular en un solo sentido de ida desde la plaza de Zocodover al Ayuntamiento y de salida por la calle Cardenal Cisneros.

Si con motivo de aforo completo en la plaza del Ayuntamiento se cerrara el acceso por el Arco de Palacio, se aconseja continuar la marcha, bien por la calle Trinidad bien por Nuncio Viejo, con posible regreso a la plaza de Zocodover por las calles Granada, Sal, Cordonerías y Toledo Ohio; todo ello a fin de evitar una excesiva concentración y colapso de la circulación peatonal.

La entrada del público a la plaza del Ayuntamiento se efectúe por cualquiera de las calles confluyentes a la plaza. La salida se recomienda efectuarla por la calle Cardenal Cisneros (Puerta Llana) o hacia las calles Ciudad, Santa Isabel o Pozo Amargo.

Desde el Consistorio indican que en todo momento, si por cualquier circunstancia fuera preciso, deberán seguir las instrucciones emitidas desde la megafonía por motivos de seguridad.

Añaden que si se completara el aforo de la plaza se desplegarán barreras de vallas a fin de redirigir la circulación peatonal.