El Ayuntamiento de Toledo suspende la verbena de carnaval prevista para este viernes en el barrio del Polígono

Decisión de última hora. El Ayuntamiento de Toledo ha suspendido la verbena de carnaval prevista para este viernes en el barrio del Polígono, donde iba a actuar la orquesta Jamaica Show a partir de las 20:30 horas. El motivo: las "condiciones meteorológicas" impiden garantizar la seguridad de los asistentes y de los trabajadores.

Aunque no hay activo ningún aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante toda la jornada se están registrando fuertes rachas de viento en la ciudad.

El Consistorio toledano, a través de las redes sociales, ha informado de que la decisión se ha tomado de manera consensuada con todas las partes implicadas: Policía Local, coordinador de emergencias, hosteleros y la propia orquesta.

Poda de árboles en la calle Valdemarías.

Este viernes al mediodía, también en el Polígono, operarios municipales y bomberos han tenido que podar varios árboles de la calle Valdemarías, ante el riesgo de caída de ramas provocado por las rachas de viento.

Pese a la decisión tomada con la verbena del Polígono, la fiesta de esta noche en la plaza del Ayuntamiento con Disco Hook se mantiene y el gran desfile del sábado también.

Partirá a las 16:00 horas de Coronel Baeza. Recorrerá la avenida de Barber, pasando por la avenida de la Reconquista, avenida de Carlos III y calle Nicaragua, hasta finalizar en el cruce con la avenida de América.

Plan 'b'

La organización ha previsto, en caso de mal tiempo, habilitar el polideportivo del colegio Alfonso VI para modificar la salida del desfile.

En esta edición participarán 33 comparsas y grupos, con un notable incremento en la cuantía de los premios, que alcanzan un total de 35.000 euros.

Además, la segunda verbena de la orquesta Jamaica Show se mantiene para el sábado de 22:00 a 2:00 horas en la plaza de Zocodover. La oferta musical nocturna se completará con conciertos en la plaza del Ayuntamiento hasta las 4:00 horas.

El Carnaval 2026 concluirá el domingo, 15 de febrero, con el tradicional entierro de la sardina, que recorrerá las calles del casco histórico hasta el Barco del Pasaje, donde se realizará la quema de la sardina a orillas del Tajo, cerrando oficialmente la celebración.