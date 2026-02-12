Toledo ya ha adjudicado los 5 pisos del Corral de Don Diego por sorteo ante notario: la entrega de llaves será inminente

El sorteo se ha celebrado en el centro cívico del Casco Histórico, ante varias decenas de solicitantes y medios de comunicación.

El salón de actos del centro cívico de Padilla ha acogido este jueves el primer sorteo de vivienda pública en Toledo desde 2019. Con una lista de más de 140 aspirantes para solo cinco pisos en el Corral de Don Diego, el acto ha reflejado la brecha entre la oferta y la necesidad de vivienda en el Casco Histórico, en la capital y en el conjunto del país.

Se trata de cinco inmuebles de una, dos y tres habitaciones cuyo alquiler será por un máximo de siete años y los precios oscilarán entre 350 y 650 euros al mes, en función del número de habitaciones, más gastos de comunidad.

La jornada ha dejado varias anécdotas. La primera ha sido la rotura del bombo que se utiliza habitualmente para estos procesos, lo que obligó ayer a comprar uno de urgencia a última hora para poder realizar la extracción de las bolas.

El acto ha contado con la presencia de un notario; el secretario municipal, Fernando Payo; el gerente de la EMV, José Manuel López Cogolludo; el concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, y varios funcionarios de la empresa pública ante decenas de solicitantes presentes en la sala.

La competencia por los inmuebles ha sido alta. Para las dos viviendas de tres dormitorios se registraron 18 solicitudes; para la de dos dormitorios, 40 aspirantes; y para la única de un dormitorio, la lista ascendía a 76 personas.

Las bolas del sorteo. Los números 'agraciados' han sido el 65 para el piso de una habitación; 34 y 35 para los de dos estancias y 17 y 18 para los de tres.

Los números 'agraciados' en el sorteo han sido el 65 para el piso de una habitación; 34 y 35 para los de dos estancias y 17 y 18 para los de tres. Al final del sorteo, ninguno de los beneficiarios se encontraba presente en el salón.

Entre el público, Yolanda —madre soltera con dos hijos que vive y trabaja en el Casco— se ha quedado a un solo número de la adjudicación del piso de dos habitaciones. Su caso es el de muchos trabajadores con empleo estable que tienen dificultades para acceder a un piso asequible con un salario bajo. "Está muy caro todo en Toledo; opto por estas viviendas porque se ajustan a mi sueldo", explicaba tras el acto a los medios de comunicación.

Los precedentes evidencian la gestión de la vivienda pública en la última década en la ciudad. El último sorteo relevante se produjo en 2019 para doce viviendas de alquiler con opción a compra en el Polígono, mientras que para encontrar una promoción de mayor envergadura hay que remontarse a las 35 viviendas de Azucaica en 2011.

Las llaves, en marzo

El proceso administrativo concluye con la firma del acta notarial y el objetivo es agilizar los trámites para entregar las llaves el próximo marzo, según ha especificado el gerente de la EMV.

López Cogolludo y Juanjo Alcalde han destacado el trabajo del actual equipo de Gobierno, liderado por Carlos Velázquez, para sanear las cuentas de la empresa pública e impulsar la función para la que fue creada la EMV: construir vivienda y ofrecer alternativas a los toledanos tras años de "sequía" socialista, según sus palabras.

José Manuel López Cogolludo y Juanjo Alcalde, este jueves al acabar el sorteo.

En Santa Bárbara, este año

El gerente ha asegurado que ya hay dos promociones en fases incipientes con suelo en el barrio de Santa Bárbara: una en la calle Navidad para 40 pisos y otra en la avenida de Santa Bárbara con un total de 13. Ha indicado que la EMV aspira a poner la primera piedra de la calle Navidad este año y que están agilizando el proceso todo lo posible, aunque ha precisado que los plazos son estimatorios.

La EMV puso en marcha un apartado en su renovada página web para que los toledanos se inscribiesen y así poder realizar una radiografía de las necesidades de vivienda en la ciudad. La iniciativa ha tenido una buena acogida, con más de 700 inscritos.

Juanjo Alcalde, por su parte, ha acusado al PSOE —en el Gobierno del Ayuntamiento desde 2007 a 2015 con Page, y de 2015 a 2023 con Milagros Tolón— de no apostar por la vivienda pública, de infrautilizar la EMV y de criticar ahora la gestión de Carlos Velázquez. Gracias al actual alcalde, ha dicho, la EMV ya tiene "velocidad de crucero" y empezará a promover vivienda de forma progresiva.