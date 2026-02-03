Quillo, el cura 'streamer' de Toledo que preside una peña del Real Madrid: "Si viajamos, en el bus no se blasfema"

Creer en Dios está de moda. La fe católica se ha convertido en un fenómeno trending topic que se deja ver en figuras como Rosalía o en eventos católicos multitudinarios como el recién celebrado en el Movistar Arena de Madrid que congregó a 6.300 personas.

A esta ola del cristianismo digital lleva año subido José Antonio Jiménez, el sacerdote toledano conocido cariñosamente como "Quillo". A sus 59 años, retransmite sus misas por YouTube, preside una peña madridista con más de 400 socios y ayuda a las familias más vulnerables de su barrio, el Polígono de Toledo.

Con la misma ilusión de un niño, Quillo abre las puertas de su casa —la parroquia de San José Obrero— a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Un lugar que se llena de vida día sí y día también.

Quillo en la parroquia de San José Obrero de Toledo. Javier Longobardo

"La parroquia es familia de familias. Intento que cuando la gente pase por esa puerta se sienta a gusto", señala con una sonrisa. Pese a que datos recientes del CIS muestran que el porcentaje de españoles menores de 18 que se consideran católicos ha pasado del 34 % al 42,8 %, Quillo pone el foco en la dificultad de los jóvenes para prestar atención más de 15 minutos.

"Lo más difícil de ser sacerdote hoy es la indiferencia. Si a mí no me interesa tu periódico, por más que quieras vendérmelo, es que no me interesa; con la fe pasa igual", resalta.

La irrupción de la pandemia de la Covid-19 cambió su manera de entender el sacerdocio. Cuando el confinamiento vació las parroquias de todo el país, Quillo se opuso a que su comunidad no recibiese la misa.

"Si Cristo no puede llegar a tu corazón comulgando, Cristo te visita en tu casa". Con un iphone, un trípode y la ayuda de dos amigos comenzó a transmitir en directo las homilías desde el altar.

Programa OBS con el que retransmite las misas en directo a través de YouTube. Javier Longobardo

"Hablé con mi amigo Alberto, que se dedica a todo esto de la tecnología, y con mi amiga Laura, que es la que me lleva un poco la página de la parroquia y mi Instagram", añade.

Una iniciativa que desató una corriente de fe que traspasó las fronteras de la ciudad de Toledo: una de sus misas digitales congregó a más de 30.000 espectadores. "El futuro de la Iglesia está en adaptarse a las etapas y a las necesidades del pueblo, pero sin perder la esencia", admite.

Cámara de 360 con la que graba las misas. Javier Longobardo

Tras cinco años retransmitiendo, ha conseguido reunir un equipo de realización propio de Ibai Llanos gracias a las donaciones de los feligreses y a sus propias aportaciones. En el techo de la parroquia ha equipado una cámara de 360 grados con la que graba y su sistema de megafonía es "de la misma empresa que montó el del Bernabéu".

La obsesión por perfeccionar la puesta en escena le ha llevado a que controlar toda la realización con un simple mando de televisión, cuyas teclas dan ordenes como cambiar el plano, aumentar el zoom o incluso regular el audio.

Quillo cambiando los planos del directo con su "mando control". Javier Longobardo

El esquema está muy pensado: se programa el enlace del streaming, se lanza un aviso en redes y grupos de Whatsapp mientras se revisa el sonido. Si todo va bien se abre la señal para que los mayores y enfermos puedan "sentirse en casa de Dios" desde su salón.

​"Lo que no se anuncia, lo que no se conoce, para mucha gente no existe", dice, convencido de que estos directos son ya un servicio estable de la parroquia y no una moda pasajera de la pandemia.

Su labor como docente

Esa destreza tecnológica también la aplica en las aulas. Quillo es capellán del Colegio Carmelitas y profesor de religión en el IES 'Juanelo Turriano' y en el Colegio 'La Milagrosa' donde apuesta por un modelo educativo de aprendizaje activo.

"Yo no puedes estar todo el día poniendo películas porque bajas el contenido y la asignatura de religión", advierte. Al respecto, reivindica que todos los curas que imparten clase de religión deben "tener pasión de evangelizar. Cristo es el único que es maestro".

Primer plano de José durante la entrevista. Javier Longobardo

Lo dice siendo consciente de que las nuevas generaciones han cambiado. "Los chicos de ahora se cansan con nada, nacen agotados", lamenta. La inmediatez con la que consumen contenido a diario ha modificado su conducta: "A partir del minuto 15 ya no te prestan atención".

"Una homilía que pasa de seis minutos no mueve el corazón", recuerda citando una frase del papa Franciso. Seguidamente vuelve a incidir en la dependencia de los niños por la tecnología y las redes sociales: "Les falta parar, mirar, abrazar y sonreír; van muy deprisa".

El pater madridista

Fuera de la religión, Quillo guarda un lugar en su corazón para el Real Madrid. Es el único sacerdote en España que preside una peña oficial del club merengue, 'El Buitre', con sede en Toledo. "En el Bernabéu me llaman el pater de Toledo", cuenta entre risas.

Entiende el fútbol y el Madrid como una escuela de valores y se toma su papel muy en serio. "El madridismo son valores, por eso, cuando viajamos con la peña, en el autobús no se blasfema", subraya.

Quillo en la sede de la peña madridista 'El Buitre', en Toledo. Javier Longobardo

Cuando tomó las riendas de la peña dedicada al mítico delantero Emilio Butragueño había 200 socios, hoy son 420. "Vamos creciendo muy deprisa, hay niños y jóvenes que renuevan desde abajo el madridismo, y eso es muy bonito", resalta con orgullo.

Con el exfutbolista blanco mantiene una relación de amistad construida en celebraciones y despedidas. "Tuve que enterrar a su padre, a su suegra, y he casado a su hijo", señala.

Al ser preguntado por la nueva etapa del Madrid bajo la dirección de Álvaro Arbeloa muestra su admiración: "Arbeloa viene de abajo, conoce a todos".

Quillo conversando con Sergio Perea, periodista de El Español de Castilla-La Mancha, en su parroquia. Javier Longobardo

Tanto en el fútbol como en la parroquia, defiende el liderazgo bien entendido y el trabajo en equipo. "En la iglesia tengo que tener autoridad al servicio de los demás, si no, me voy de aquí. En clase tengo que ser profesor, no amiguito tuyo", incide.

Después de YouTube, el Real Madrid y la docencia, ha construido en San José Obrero una red comunitaria movida por el deporte con su equipo de voleibol femenino, la música con su famosa banda del Cautivo y la acción social por medio de Cáritas.

"Atendemos a 122 familias. Hacemos eventos deportivos, bailes y cenas benéficas para sacar dinero", explica con orgullo. En el barrio multicultural de el Polígono que él mismo define como "la ONU" entiende que "no se puede ser sacerdote si no ayudas al pobre".

Tras cuarenta años de servicio pastoral, José ha aprendido que la fe se mide en pequeñas cosas. "Cuando vas a trabajar y te quieren, cuando estás descansando y te llaman...entonces te das cuenta que lo más bonito es sentirte amado por Dios y la gente".

José Antonio Jiménez "Quillo". Javier Longobardo

Mirando con ojos vidriosos a la imagen del Cristo del Cautivo que preside su parroquia, Quillo resume su vida en tres frases: "Estoy feliz. Cuando me peguen la patada por la edad de jubilación le daré gracias a Dios. He hecho lo que tenía que hacer".

Hasta que llegue ese momento, este controvertido sacerdote de Toledo seguirá retransmitiendo misas por YouTube, animando a los blancos desde la grada y creando comunidad.