Toledo sortea entradas para Los Miserables, Ibiza Paradise y La Cenicienta en Madrid y monólogos en la sala Thalía

El viernes 27 de febrero se ha programado la asistencia al musical Ibiza Paradise de Nacho Cano en Madrid.

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano ha presentado este lunes la II edición del Ciclo Cultural Joven de Toledo, que se desarrollará en febrero y marzo con una apuesta por el teatro y el humor como "herramientas culturales para los jóvenes".

"Este año volvemos a implementar tanto actividades de teatro como el nuevo ciclo de monólogos Risa Town, que se celebrará en la sala Thalía del barrio del Polígono”, ha indicado el concejal, al tiempo que ha destacado que este 2026 “será el año de los monólogos con el objetivo de potenciar la risa y la felicidad entre los toledanos”.

La programación arrancará el viernes 20 de febrero con la asistencia al musical La Cenicienta. Continuará el viernes 27 de febrero, día en el que los participantes podrán disfrutar del musical ‘Ibiza Paradise’ de Nacho Cano en Madrid, y al día siguiente, el sábado 28 de febrero, tendrá lugar el primer monólogo ‘El raro de los 90s’ de David Domínguez.

El concejal José Vicente García-Toledano ha presentado las actividades en rueda de prensa.

El viernes 6 de marzo los jóvenes podrán apuntarse para ir a ver la obra de teatro Los Miserables en Madrid; el sábado 7 de marzo actuará la humorista Susi Caramelo también en la sala Thalía y el sábado 14 se celebrará el espectáculo de comedia Monólogos All Star, una propuesta que según García-Toledano, “ya tuvo gran acogida en ediciones anteriores y que este año contará con nuevos monologuistas”.

Además, el domingo 15 de marzo, se realizará una visita a Puy du Fou, “para acercar la cultura a nuestros jóvenes”. Las actuaciones incluidas en este ciclo continuarán el sábado 21 de marzo en la sala Thalía con Sil de Castro y el espectáculo Noche de Chicas; y finalizarán el viernes 27 de marzo en la misma ubicación con el Festival de Comedia de Miguel Miguel, ‘¡Acojonados!’.

Los sorteos y las fechas

El concejal ha recordado que la Concejalía de Juventud comenzará este jueves el primer sorteo de entradas, dirigido a jóvenes empadronados en la ciudad de Toledo.

Los sorteos se realizarán de forma semanal y en algunos eventos se rotará la participación para garantizar la equidad, “si un joven asiste a una actuación, en el siguiente irán otros, buscando siempre la ecuanimidad entre todos”.

Por último, García-Toledano ha concluido animando a los jóvenes a participar en esta actividad, “deseo que disfruten de este ciclo de humor y cultura y que, como siempre, los chicos y chicas de la Concejalía de Juventud participen en masa”.