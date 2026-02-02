Toledo adelanta el desfile de Carnaval del sábado 14 a las 16 horas: habrá 33 comparsas y 35.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Toledo ha modificado el horario del gran desfile de Carnaval del sábado, 14 de febrero, adelantando su salida a las 16:00 horas, en vez de a las 17:00, con el objetivo de extender la duración de la fiesta en la calle y asegurar un ambiente desde primera hora de la tarde.

El número de comparsas y grupos inscritos para este año es de 33, según ha confirmado el Ayuntamiento a este periódico. La convocatoria ha atraído tanto a colectivos locales como a agrupaciones de diversos municipios de la provincia y de fuera de ella, que competirán en un desfile marcado por un incremento en la cuantía de los premios, hasta un total de 35.000 euros.

El Gran Prix inspiró el disfraz del colegio Garcilaso de la Vega, del barrio de Buenavista. Javier Longobardo

Hay grupos con cerca de 200 participantes, los más numerosos, así como varios colegios con un centenar de inscritos, aunque también desfilarán comparsas con algo menos de 20 personas.

Atendiendo a los títulos, por las calles de Toledo desfilarán clásicos de Disney como La Bella y la Bestia, Aladdín, o de películas como Piratas del Caribe, King Kong o clásicos como La Celestina o el flautista de Hamelín; aunque también habrá paneles de abejas, mariposas o flamencos.

Las bases de 2026 introducen mejoras económicas en los premios. En la modalidad de más de 30 componentes, el primer premio alcanza los 3.550 euros, el segundo 2.800 y el tercero 1.700 euros, el cuarto 1.150 y el quinto 700 euros.

Para los grupos de entre 15 y 30 personas, el primer premio se eleva a 2.000 euros. El segundo será de 1.400; el tercero de 900; el cuarto de 650; y el quinto ascenderá a 300 euros.

Se mantienen además las menciones especiales para centros educativos (de 600, 300 y 150 euros) y agrupaciones locales en dos modalidades, la primera de 1.000 y 400 euros y la segunda de 600 y 300 euros.

Además, los grupos que se inscriban y participen en el concurso tendrán una compensación para sufragar los gastos ocasionados por su participación, hasta un máximo de 16.500 euros en total, entre 300 y 400 euros por comparsa.

El recorrido

La concentración de los participantes se realizará en la calle y aparcamiento de la calle Coronel Baeza. El itinerario del desfile partirá de la avenida de Barber para recorrer la avenida de la Reconquista, avenida de Carlos III, calle Nicaragua y finaliza en el cruce de la calle

Nicaragua con la avenida de América.

En caso de condiciones atmosféricas adversas, la organización habilitará las instalaciones del polideportivo del colegio público Alfonso VI, ubicado en la avenida de Portugal, para modificar la salida del desfile.

Los barrios, el viernes 13

La programación oficial de eventos de Carnaval comienza este viernes, 13 de febrero, con los desfiles organizados en los distintos barrios. Zonas como Santa Bárbara, San Antón, el Polígono o Azucaica celebrarán sus propios pasacalles vecinales durante la tarde, acompañados de charangas y actividades infantiles.

En el apartado musical, el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, informó de la aprobación de un gasto de 21.780 euros para la contratación de la orquesta Jamaica Show. La formación ofrecerá dos verbenas: la primera el viernes 13 en el barrio del Polígono y la segunda el sábado 14 en la plaza de Zocodover, tras el desfile principal, de 22:00 a 2:00 horas.

La oferta nocturna del sábado se completará con música en la plaza del Ayuntamiento de 00:00 a 4:00 horas.

La mítica peña del Rey Moro, aunque fuera del desfile y concurso oficial, volverá a animar la fiesta con sus disfraces, sus canciones y su buen ambiente trasladado al Casco de la ciudad.

Imagen de archivo del Entierro de la Sardina. Óscar Huertas.

El domingo 15 concluirán los actos con el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre desfilará por las calles del barrio histórico hasta el Barco del Pasaje, donde se realizará la quema de la sardina a orillas del Tajo para cerrar oficialmente el Carnaval 2026.