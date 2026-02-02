Estos son los 6 nuevos senderos que impulsará la Diputación de Toledo homologados por la Federación de Montaña

Reunión con los representantes de los pueblos implicados y la Federación de Montaña presidida por la diputada de Medio Ambiente, Marina García.

La Diputación de Toledo ha definido los trabajos de señalización y posterior homologación de seis nuevos senderos que se incorporarán a su Red Provincial.

En una reunión presidida por la diputada de Medio Ambiente, Marina García, se han coordinado los representantes de los municipios implicados junto a Óscar Lancha, vocal de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, y Antonio David Ballesteros, director general de Proarte, empresa adjudicataria de las tareas de señalización.

Esta iniciativa "consolidada" apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que pone en valor el patrimonio natural y paisajístico de la provincia, promoviendo "hábitos de vida saludables" y "dinamizando la economía local".

Los nuevos itinerarios que se pondrán en marcha son la Ruta de los Balcones en Navamorcuende, la Ruta Calderina-Oreganal en Urda, Viajes del Agua “Qanats” en Ocaña, Los Manantiales en Aldea en Cabo, Hoz de Carboneros en Navahermosa y el Barranco del Lobo en Madridejos.

Antes de la ejecución material, los ayuntamientos deberán aportar el material fotográfico y los textos explicativos necesarios para la cartelería interpretativa. Este proceso culminará con la homologación oficial por parte de la Federación, integrando definitivamente los recorridos en la red pública provincial.

Estos senderos serán autoguiados y contarán con balizas y paneles que facilitarán la comprensión de los valores naturales y culturales del entorno.

Se trata de recorridos diseñados para realizar a pie por caminos tradicionales, vías pecuarias o sendas recuperadas, con longitudes de entre 6 y 15 kilómetros y diversos niveles de dificultad.

Con su incorporación, la Red Provincial de Toledo alcanzará un total de 52 itinerarios, distribuidos en 47 de pequeño recorrido, 4 senderos locales y un sendero de gran recorrido.

El plazo previsto para la ejecución de estos trabajos es de cinco meses. Con esta ampliación, la institución provincial "refuerza su apoyo a los municipios como motores turísticos, consolidando su compromiso con la promoción del medio natural y el deporte en la provincia".