El bus turístico de Toledo circula rotulado con publicidad de Madrid y Salou: "Almeida nos la cuela gratis", critica el PSOE

Imagen de uno de los autobuses con concesión municipal del Ayuntamiento de Toledo adjudicada recientemente a la empresa J Moreno e Hijos, de Madrid.

El autobús turístico de Toledo, que opera bajo concesión municipal, ha generado polémica al circular por la ciudad con publicidad de Madrid y Salou. El PSOE ha calificado esta situación de "poco profesional e irresponsable", denunciando lo que consideran una "pésima" gestión del equipo de Gobierno tras la reciente adjudicación del contrato y el cambio de operadora.

"La imagen que ofrecemos es terrible", critica la portavoz socialista Noelia de la Cruz en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Señala que cualquier nueva adjudicataria debe estar "plenamente operativa" y cumplir con todas las condiciones desde la formalización de un concurso público.

La concejala ironiza con que este acuerdo publicitario "quizá sea otra idea novedosa del alcalde", Carlos Velázquez, a quien acusa de "presumir de gestión turística mientras, en realidad, no hace absolutamente nada".

Además, califica de "inaudito" que se permita promocionar otros destinos en una concesión local.

La portavoz vincula este episodio con la reciente firma de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. "Parece que, tras el acuerdo para que Martínez-Almeida tutele a Velázquez en transporte urbano, ahora también nos cuelan su publicidad gratis", sentencia.

Lo que indica el pliego del contrato

La cláusula octava del pliego, relativa al uso publicitario y promocional, indica textualmente que "los autobuses autorizados podrán ser utilizados como soporte publicitario exterior respetando el ornato, la armonía cromática y estética del destino Toledo, el especial entorno histórico y paisajístico identitario de la ciudad histórica de Toledo, previa autorización municipal".

Especifica que "los espacios publicitarios habilitados, en su caso, deberán reservarse gratuitamente para las campañas de publicidad institucional que el Ayuntamiento durante un período máximo de un mes por campaña y un máximo de hasta cuatro campañas anualmente durante la vigencia de la autorización otorgada".

Además, refleja que el Consistorio "deberá comunicar al autorizado el calendario anual previsto para dicha publicidad institucional dentro de la primera quincena del mes de noviembre de la anualidad inmediatamente anterior a la publicación efectiva de la primera campaña".

La respuesta del concejal de Turismo

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, defiende que el uso de los vehículos actuales es estrictamente temporal, toda vez que la nueva adjudicataria está fabricando dos autobuses específicos para Toledo que llegarán "el 15 de febrero".

El edil aclara que tuvo una reunión el viernes pasado con la compañía donde le indicaron que hasta su llegada "están cubriendo el servicio con Big Bus que ya tenían con la publicidad contratada". "Cuando lleguen los nuestros también podrán publicitar esas ciudades, igual que a nosotros nos publicitan en el exterior", recalca.

"Son una empresa privada que tiene una licencia de ocupación de vía pública y, salvo la publicidad prohibida, pueden hacer publicidad de lo que quieran", sostiene Velasco.

"Una de las cláusulas que contiene nuestro pliego es que el adjudicatario está obligado a hacer publicidad de Toledo en tres ciudades extranjeras y en tres ciudades españolas", explica.

Por este motivo, resta importancia a la crítica del PSOE. "Es como si preguntasen por qué se publicita Toledo en Tarragona, en Berlín, en Londres o en Dublín, que están obligados por contrato". También recalca que "los autobuses turísticos se utilizan en determinadas ciudades para hacer publicidad de otras ciudades".

La nueva concesionaria

El Ayuntamiento de Toledo cambió el pasado noviembre de operador en el autobús turístico tras adjudicar el servicio a la compañía madrileña J Moreno e Hijos, que logró arrebatar el contrato a la empresa City Sightseeing, tras una licitación a la que concurrieron un total de cinco compañías.

La empresa de Madrid ganó el concurso municipal al presentar la oferta económica más alta, un factor valorado con 70 de los 100 puntos totales, comprometiéndose a un pago anual al Consistorio de 546.000 euros en concepto de canon.