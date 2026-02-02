El Ayuntamiento de Talavera adjudica el contrato de ayuda a domicilio por 2,9 millones para los próximos dos años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio tanto en la ciudad como en las entidades menores de Gamonal y Talavera la Nueva por un total de 2,9 millones de euros.

El portavoz del equipo de gobierno, Jesús García-Barroso, ha señalado en una rueda de prensa que la adjudicación es por dos años, que pueden ser prorrogables a otros dos.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del expediente del contrato de servicio de actividad física para mayores, que tiene un precio de licitación de 83.000 euros y una adjudicación para dos años, susceptible de prórroga.

Además, ha dado luz verde al expediente para contratar las obras del plan de asfaltado, con un importe cercano a 700.000 euros, para actuar en más de una veintena de calles de la ciudad.

En concreto, se actuará en la avenida Francisco Aguirre, calle Progreso, avenida Príncipe Felipe, calle Bruselas, calle Atenas, calle Berlín, calle París, calle Viena, calle Helsinki, calle Roma, calle Jacinto Benavente, calle Hermanos Maristas de Bugobe, calle La Haya, calle Antonio Batres, avenida Pío XII, avenida Juan Carlos I, vía de servicio (entre calle J. Bárcena y calle Pilar), calle Santa Marta, calle Santa Bárbara, calle Santa María, calle Santa Emiliana y calle Santa Engracia.

Al respecto, el portavoz ha señalado que ya trabajan en otro plan de asfaltado con un presupuesto que rondará el medio millón de euros.