Abre en Toledo un nuevo parque de diversión infantil con entrada gratis hasta el 9 de febrero: "Amplio y seguro"

Toledo suma un nuevo espacio de ocio para los más pequeños con la inauguración del parque de atracciones y temático infantil 'Diversión Toledo' en el Centro Comercial Fusión.

Para celebrar la inauguración, los niños podrán disfrutar de sus colchonetas y toboganes totalmente gratis hasta el 9 de febrero en los siguientes horarios:

De lunes a jueves - de 17:30 a 19:30 horas

Viernes, sábados y domingos - de 12:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30.

Durante estos días, los pequeños podrán disfrutar de un "espacio amplio, colorido, seguro y pensado para que lo pasen en grande", mientras los padres aprovechan para hacer sus compras en el centro comercial.

Más allá de estos horarios gratuitos, 'Diversión Toledo' abrirá su puertas de lunes a jueves de 17:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo desde las 12:00 horas de la mañana hasta las 23:00 horas de la noche.

Además, a partir del 10 de febrero, las instalaciones estrenarán un bar dentro del propio local donde las familias pueden tomar algo o descansar mientras los menores se divierten.

La apertura de 'Diversión Toledo' en el Centro Comercial Fusión, anexo a Luz del Tajo, ofrece a los toledanos un lugar donde celebrar cumpleaños y eventos infantiles, con servicios adaptados a cada ocasión y un equipo supervisor que garantiza la diversión con la máxima seguridad.

Para cualquier reserva o consulta, recomiendan ponerse en contacto a través del teléfono 925 526 564 o mediante sus perfiles en redes sociales.