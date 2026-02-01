La Puebla de Montalbán vibra en el estreno de "Conoce la Tierra de Rojas", una campaña que une historia, cultura y futuro

La Puebla de Montalbán vivió anoche una de esas veladas que quedan para el recuerdo con la presentación oficial de su nueva campaña turística y cultural: "La Puebla de Montalbán, donde la historia y la cultura cobran vida. Conoce la Tierra de Rojas". Una iniciativa que marca un antes y un después en la forma de mostrar el municipio.

La Casa de la Cultura acogió una gala cargada de emoción, identidad y orgullo, que sirvió para poner en valor la riqueza histórica, patrimonial, cultural y gastronómica de la localidad, proyectando una imagen moderna y atractiva sin perder de vista sus raíces. Una fusión entre pasado y presente que mira al futuro con un objetivo claro: avanzar unidos como pueblo.

Uno de los momentos más esperados fue el estreno del vídeo promocional oficial, la carta de presentación con la que La Puebla de Montalbán se ha mostrado al mundo en FITUR, la Feria Internacional de Turismo.

Participantes de la gala. Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán

Una pieza audiovisual muy cuidada y trabajada, con estilo cinematográfico, grabada durante dos fines de semana, que recorre la esencia del municipio: su historia y la figura universal de Fernando de Rojas, su patrimonio, sus tradiciones, su cultura, su gastronomía y su entorno natural, pero, sobre todo, sus vecinos, auténticos protagonistas de la vida del pueblo.

Este proyecto ha sido posible gracias a la implicación del Ayuntamiento, asociaciones, empresas y vecinos, reflejando el carácter participativo de una localidad que cree en el trabajo conjunto para seguir creciendo.

Durante el acto también se presentó la Agenda Cultural 2026, que volverá a situar a La Puebla de Montalbán como un referente cultural en la provincia, con una programación variada y de calidad pensada para todos los públicos. Además, se abordó la incorporación a la Red de Pueblos Mágicos, un proyecto estratégico que busca posicionar al municipio como un destino turístico de calidad, singular y sostenible.

Formar parte de esta red aporta visibilidad y proyección en canales oficiales de promoción turística nacional, lo que puede traducirse en un mayor flujo de visitantes interesados y de inversiones ligadas al sector turístico y cultural.

Más fotos del acto. Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán

Además, la red permite establecer sinergias con otros municipios singulares para intercambiar buenas prácticas, fortalecer el comercio local, dinamizar actividades culturales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para sus vecinos.

La alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, se mostró emocionada y agradecida por la gran participación y destacó la importancia del trabajo conjunto: "Esta campaña es el resultado del esfuerzo de muchas manos. Desde el Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación de Toledo, hasta la implicación de nuestros vecinos, asociaciones y empresas", subrayó.

"Entre todos estamos construyendo una Puebla fuerte, orgullosa de su historia y preparada para atraer un turismo de calidad. Aquí tenemos todo lo necesario: cultura, patrimonio, gastronomía, naturaleza y, sobre todo, personas que hacen que quien nos visita quiera volver", añadió.

La regidora subrayó además que la campaña no solo busca atraer visitantes, sino también reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en el municipio.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, el vicepresidente primero de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero; el concejal de Cultura, David Martín; Verónica Sánchez, concejala de Festejos; Teresa Ramírez, concejala de Bienestar Social y Raúl Ruiz, concejal de Infraestructuras.

La gala estuvo acompañada por las magistrales actuaciones de Semillas del Arte, Chiki Serrano con el violonchelo y La Recua Teatro, que ofreció tres representaciones que forman parte del Festival Celestina, poniendo el broche artístico a una noche que reunió numerosos vecinos, asociaciones y representantes del tejido empresarial local que llenaron la Casa de la Cultura.

Una velada muy especial para mostrar al mundo la identidad de La Puebla de Montalbán y para volver a sentir, una vez más, el orgullo de pertenecer a la Tierra de Rojas.