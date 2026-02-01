Menasalbas celebra a lo grande 'La Encamisada', su fiesta más especial, con el apoyo de la Diputación de Toledo

La localidad toledana de Menasalbas ha celebrado este fin de semana su famosa fiesta de la 'Encamisada', una tradición centenaria que constituye un referente cultural y festivo para la provincia.

Los vicepresidentes de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero y Juan Carlos Sánchez, y el diputado de Cultura, Tomás Arribas, han acompañado estos días a la alcaldesa de Menasalbas, Marina García, también diputada provincial, así como a miembros de la Corporación municipal y a numerosos vecinos, en los distintos actos programados con motivo de esta festividad.

Durante la celebración, los vicepresidentes y el diputado de Cultura han destacado la singularidad y el valor patrimonial de la Fiesta de la Encamisada, una manifestación cultural única que cada año llena las calles del municipio de alegría, colorido y participación, gracias a la implicación de los encamisados, los quintos y de toda la población local.

Asimismo, han subrayado la importancia de conservar y promover este tipo de celebraciones, no solo por su valor cultural e histórico, sino también por su capacidad para dinamizar el turismo y la actividad económica. Desde la Diputación de Toledo se ha reiterado el apoyo a todas las personas y colectivos que hacen posible la Fiesta de la Encamisada y a la labor del Ayuntamiento.

La Fiesta de la Encamisada, que se celebra en honor a la Virgen de las Candelas y a San Blas, combina actos religiosos y populares, como la Misa Solemne asistida por los encamisados, el Baile de las Banderas, las hogueras, las carreras de cintas a caballo y los encuentros festivos, convirtiéndose cada año en un punto de encuentro para vecinos y visitantes y en un ejemplo del rico patrimonio cultural de la provincia.