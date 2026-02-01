Encamisada Menasalbas 2026.

Encamisada Menasalbas 2026. Diputación de Toledo

Toledo

Menasalbas celebra a lo grande 'La Encamisada', su fiesta más especial, con el apoyo de la Diputación de Toledo

Una manifestación cultural única que cada año llena las calles del municipio de alegría, colorido y participación.

E.E CLM
La localidad toledana de Menasalbas ha celebrado este fin de semana su famosa fiesta de la 'Encamisada', una tradición centenaria que constituye un referente cultural y festivo para la provincia.

Los vicepresidentes de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero y Juan Carlos Sánchez, y el diputado de Cultura, Tomás Arribas, han acompañado estos días a la alcaldesa de Menasalbas, Marina García, también diputada provincial, así como a miembros de la Corporación municipal y a numerosos vecinos, en los distintos actos programados con motivo de esta festividad.

Durante la celebración, los vicepresidentes y el diputado de Cultura han destacado la singularidad y el valor patrimonial de la Fiesta de la Encamisada, una manifestación cultural única que cada año llena las calles del municipio de alegría, colorido y participación, gracias a la implicación de los encamisados, los quintos y de toda la población local.

Asimismo, han subrayado la importancia de conservar y promover este tipo de celebraciones, no solo por su valor cultural e histórico, sino también por su capacidad para dinamizar el turismo y la actividad económica. Desde la Diputación de Toledo se ha reiterado el apoyo a todas las personas y colectivos que hacen posible la Fiesta de la Encamisada y a la labor del Ayuntamiento.

La Fiesta de la Encamisada, que se celebra en honor a la Virgen de las Candelas y a San Blas, combina actos religiosos y populares, como la Misa Solemne asistida por los encamisados, el Baile de las Banderas, las hogueras, las carreras de cintas a caballo y los encuentros festivos, convirtiéndose cada año en un punto de encuentro para vecinos y visitantes y en un ejemplo del rico patrimonio cultural de la provincia.