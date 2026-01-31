Venden una imponente finca a 80 minutos de Madrid con casa principal de 6 habitaciones y perfecta para amantes de la caza

Interior de la finca puesta a la venta en Madridejos (Toledo). AgroAnuncios

Las fincas rústicas siempre han sido un objetivo para amantes de la naturaleza y también para personas ávidas de invertir. Esta doble condición, la de presentar unas instalaciones perfectas para el descanso combinadas con recursos naturales que pueden ser explotados, la cumple a la perfección un latifundio puesto a la venta en Madridejos, una localidad de la comarca de la Mancha toledana situada a menos de hora y media de Madrid.

Se trata de un lugar que se compone por un total de 545 hectáreas dedicadas al cultivo y a la caza, que también goza de una acogedora vivienda dotada de todas las comodidades.

Según el anuncio que recoge la web AgroAnuncios, este edificio principal se compone de seis habitaciones con baño, varios salones y cocina además de otra construcción anexa destinada al personal, junto a naves de almacenaje agrícola.

Su extensión total se divide en 50 hectáreas dedicadas a labor de regadío y 22 hectáreas más de secano. El resto de la finca es un coto de caza menor, con una amplia población de conejo, que "garantiza una gran diversidad de paisajes y posibilidades", aseguran en el anuncio.

Además, presenta recursos hídricos suficientes para su explotación que se componen de tres pozos legalizados para la actividad agrícola, tres más para uso doméstico y un río que atraviesa la finca.

Exterior de la finca puesta a la venta en Madridejos. AgroAnuncios

En el precio también está incluida toda la maquinaria necesaria para trabajar la finca así como derechos de la PAC que facilitan el acceso a ayudas y subvenciones.

El anuncio recoge un precio de salida para esta finca de 1.495.000 euros.