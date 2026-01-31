Cortado el acceso a la senda ecológica de Toledo entre el Puente de Alcántara y el Barco de Pasaje por desprendimientos

La Policía Local de Toledo ha cortado este sábado el tramo de senda ecológica que discurre entre el Puente Nuevo de Alcántara y el Barco de Pasaje al detectar que se había producido un pequeño corrimiento de tierra.

Fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han confirmado que esta decisión se ha tomado de preventiva después de que se hubiera notificado un desprendimiento en el talud que se sitúa sobre la senda.

Esta situación se ha producido después de que la capital castellanomanchega haya vivido unos días marcados por intensas lluvias y fuertes rachas de viento que han humedecido sobremanera el terreno.

⚠️ AVISO



🚫 Cortada la senda ecológica entre el puente de Alcántara y Barco Pasaje debido a un desprendimiento de tierras.



👉🏻 Mantengan la precaución ante la previsión de viento y lluvia pic.twitter.com/OBmayt8X7Q — Ayuntamiento de Toledo (@ToledoAyto) January 31, 2026

De hecho, esta no es la única incidencia que el tren de borrascas ha provocado en la capital. El pasado jueves, 29 de junio, otro desprendimiento, esta vez en la ronda del Valle, obligó a cortar durante unas horas el ramal que une el Hotel los Cigarrales con la zona del Parador Nacional y el Hospital del Valle.

En aquella ocasión, la carretera recuperó la normalidad después de que los operarios limpiaran la calzada y se diese constancia de que la zona estaba totalmente asegurada.

En cuanto a este desprendimiento en la senda ecológica, los servicios municipales mantendrán el acceso restringido hasta que se haga una evaluación completa de la zona y quede constatado que el tránsito peatonal por esta popular zona de paseo para los toledanos es totalmente segura tanto en cuanto se esperan más precipitaciones en las próximas horas.