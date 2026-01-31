Casi cien alcaldes y concejales asisten a una jornada de formación organizada por el PP de Toledo

El PP de Toledo ha impulsado la formación de sus cargos electos con una jornada en la que han participado cerca de un centenar de alcaldes y concejales de toda la provincia, una iniciativa enmarcada en el programa de formación continua del partido.

La jornada ha estado presidida por el líder provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, según ha informado el partido en una nota de prensa.



"La formación es una herramienta fundamental para que nuestros alcaldes y concejales puedan dar respuestas eficaces a los problemas reales de los ciudadanos", ha asegurado Velázquez, quien ha incidido en "el papel clave" que desempeñan los ayuntamientos en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Por este motivo, ha afirmado que el PP cree en "una política útil, cercana y responsable" y ha dicho que "eso solo es posible con cargos públicos bien formados, comprometidos y preparados para gestionar".



Además de cuestiones relacionadas con la gestión municipal, el encuentro ha servido para analizar la actualidad política y durante su desarrollo se ha puesto de manifiesto la "preocupación general por el grave desgobierno que sufre España con el Ejecutivo de Pedro Sánchez".



"Un Gobierno hipotecado por los independentistas, asediado por los casos de corrupción y cada vez más alejado de los problemas reales de los ciudadanos", ha afirmado el Partido Popular de Toledo.



Esta jornada supone el inicio de un año en el que el PP provincial desarrollará un calendario completo de acciones formativas para dar respuesta a las necesidades y demandas planteadas por los propios cargos públicos.