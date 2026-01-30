PP y Vox aprueban la reversión del Virgen de la Salud de Toledo: el 'plan Florentino' contempla 1.500 viviendas en Palomarejos

Una de las propuestas del concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, elaboradas por él mismo y los servicios municipales del área.

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, solicitar la reversión del antiguo hospital Virgen de la Salud, cerrado desde hace más de cuatro años. La moción conjunta, defendida por el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, pretende recuperar la titularidad municipal de la parcela vendida en 1960. El edil ha defendido que la medida responde al "interés general" y ha planteado una idea que contempla la construcción de hasta "1.500 viviendas" en el barrio de Palomarejos.

El concejal de IU, Txema Fernández, ha votado en contra criticando el modelo residencial del Ejecutivo del alcalde Carlos Velázquez. Fernández ha revelado que el Consorcio ya plantea "micropisos de 37 metros cuadrados en los conventos" y teme que este solar siga el mismo camino. Sobre el 'plan Florentino', ha cuestionado si "va a servir para hacer una torre de pisos exclusivos con un centro comercial como la Torre Blanca de Madrid y para vivienda inasequible para nóminas de 1.250 euros".

Fernández ha recordado que la parcela del hospital ha tenido un "uso público universal" sanitario durante 60 años. "Si la reversión va a servir para esa vivienda exclusiva, nuestro voto no va a ser a favor. Hemos presentado propuestas para que sea una ciudad geriátrica pública o deportiva, pero si es para que se aprovechen tres, no cuenten con nosotros", ha sentenciado.

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo se celebra este viernes desde las 9,30 horas.

El PSOE: "Una expulsión encubierta de vecinos"

Desde el PSOE, Ana Abellán ha calificado la moción de "trampa". Para la edil, se trata de una "operación urbanística de alto impacto con lógica puramente inmobiliaria" que supondría "derruir un barrio entero" y la "expulsión encubierta" de los vecinos de Corea al no poder costear las nuevas casas planteadas por el concejal de Vox. "No necesitamos un urbanismo del pelotazo ni un rascacielos especulativo", ha afirmado.

Abellán ha pedido a Delgado que si quiere dejar huella "no sea por hacer la torre más alta, sino por tener vivienda asequible". Además, ha acusado al Gobierno local de ser "el más vago de este ayuntamiento", señalando que solo "instan a otras administraciones a hacer cosas" sin gestionar, por ejemplo, las viviendas de Corral de Don Diego "terminadas la pasada legislatura".

"Ambición" frente al "abandono"

El portavoz del PP, José Manuel Velasco, ha recordado que el barrio sufre por un edificio "cerrado, en estado de abandono y gran deterioro". Para el PP, es primordial que este "monstruo en el centro del barrio" deje de ser un foco de "inseguridad". Velasco ha pedido a la oposición que 'no se ponga la tirita antes que la herida' y que respalde la reversión sin anticiparse a las propuestas posteriores de desarrollo, con una crítica a su compañero de Vox. "Nos queremos propuestas grandilocuentes de power point", ha señalado.

Por su parte, Florentino Delgado (Vox) ha cerrado el turno desmarcándose de las críticas sobre su protagonismo en un proyecto que ya bautizan con su nombre. "No trabajo por protagonismo, no me vengan con estos cuentos. Yo tengo ideas y las expongo en favor de la ciudad, no me detengo en la vanidad", ha señalado tras leer un poema para abrir su segundo turno de intervenciones. "Yo me iré, pero las ideas se quedarán", ha leído.

Florentino Delgado, en un momento de su intervención.

Delgado ha insistido en que su propuesta es una "idea" y no un proyecto cerrado. "Vamos por tiempos, no nos atropellemos". La iniciativa presentada por Delgado abre la puerta a un plan que contempla desde una "torre vela" rascacielos hasta un edificio de oficinas de 20 pisos y tirar la infravivienda de la barriada de Corea.