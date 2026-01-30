El grupo Taburete anuncia un concierto de su nueva gira en este pueblo de Toledo: entradas ya a la venta

El famoso grupo madrileño Taburete actuará en la localidad toledana de Fuensalida el próximo 12 de septiembre dentro de su nueva gira 'El perro que fuma Tour' que recorrerá media España.

Según ha anunciado el propio Ayuntamiento en redes sociales, este esperado concierto a las 22:00 horas en el recinto Bulevar será la antesala perfecta a sus fiestas patronales en honor al Cristo del Olvido y Virgen de la Soledad.

Tras más de una década de trayectoria, el grupo fundado por el cantante Guillermo 'Willy' Bárcenas y el guitarrista y voz Antón Carreño vive una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su nuevo álbum tras el primer parón en la historia de la banda.

Cartel del concierto. Ayuntamiento de Fuensalida

Durante este año y poco fuera de los escenarios, Taburete se ha reinventado para dar forma a un directo renovado llamado a marcar un punto de inflexión en la carrera musical del grupo. El concierto de Fuensalida permitirá al público disfrutar tanto de los nuevos temas de 'El perro que fuma' como los grandes éxitos de la banda madrileña.

Sobre el escenario, prometen un espectáculo más cuidado en lo sonoro y en lo visual, aunque manteniendo intacta esa mezcla de energía, emoción y espíritu festivo. Su mezcla entre el pop y el rock con influencias folk y rancheras los ha llevado a llenar recintos de todo el país y también en Hispanoamérica.

Las entradas para su cita en Fuensalida del próximo 12 de septiembre ya están a la venta en la web oficial de Taburete. Las tarifas parten de un precio de 35 euros más 3,50 euros de gastos de gestión para las entradas 'front stage de pie'.

El resto de precios y las diferentes modalidades de entradas se distribuyen de la siguiente forma: