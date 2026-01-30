La Diputación de Toledo aplaza el inicio del ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' tras los efectos del temporal

La Diputación de Toledo ha decidido aplazar la visita al Castillo de Consuegra, programada para este sábado en el marco del ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026', ante los efectos del temporal de estos últimos días en el entorno del conjunto monumental.

Tras condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas horas, varios molinos de viento que forman parte esencial del recorrido y experiencia de la visita han sufrido daños estructurales, especialmente en las aspas y elementos exteriores.

Por ello, para "garantizar la calidad de la experiencia para las personas participantes", la Diputación ha optado por aplazar la actividad hasta que puedan restablecerse las condiciones óptimas.

"La organización lamenta los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y ha contactado directamente con quienes estaban inscritos para informarles de la situación", han expresado desde la institución provincial.

La nueva fecha de la visita se comunicará próximamente en los canales oficiales de la Diputación.

Por último, ha recordado que el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas', promovido para poner en valor el patrimonio histórico de la provincia, tiene el objetivo de ofrecer visitas guiadas que permitan conocer de manera enriquecedora y segura las fortalezas que forman parte de la historia local.